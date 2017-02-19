إعداد: أحمد مغربي

في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في الكويت وتهدف إلى حماية البيئة بشكل غير مسبوق، قامت شركة نفط الكويت بإقامة مشروع نظام للتخلص من مخلفات النفط والغازات دون انبعاثات دخانية، حتى لا تؤدي إلى تلويث البيئة.

وتمت إقامة نقاط لحرق مخلفات النفط والغاز في عدة مناطق مثل برقان، المقوع والصبية، بما يحقق هدف التخلص الأمن من مخلفات النفط.



فقد أثبتت الأبحاث العلمية والبيئية أن عملية الحرق غير الدخاني لمخلفات النفط لا تنتج عنها إلا مستويات متدنية جدا من الانبعاثات الضارة والتي تقل - وفق الدراسات - بمقدار العشر تقريبا عن المعتاد في عمليات الحرق الدخاني.