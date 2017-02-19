إعداد: أحمد مغربي

المبنى المسرطن

يباشر العاملون في الشركة الكويتية لنفط الخليج العمل في احد المقار النفطية التابعة في الأحمدي وذلك عقب إخلاء المبنى خلال الأسبوع الماضي لإجراء تقييم شامل للمباني القائمة من قبل فرق فنية متخصصة.

1800 متدرب

وقعت شركة البترول الوطنية مع جمعية إنجاز الكويت عقدا لمدة 3 سنوات ترعى من خلاله الشركة تدريب 1800 طالب تخصص مشغل مصافي لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

3 اجتماعات

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن لجنة الشراء في مؤسسة البترول الكويتية تعقد أسبوعيا 3 اجتماعات الأول في شركة نفط الكويت والثاني في شركة البترول الوطنية والثالث في مؤسسة البترول وذلك عقب زيادة مهام اللجنة بعد تطبيق قانون المناقصات الجديد.

عزوف المقاولين

أعربت مصادر تجارية في شركة البترول الوطنية عن عزوف العديد من الشركات المؤهلة والمدرجة بالقائمة المعتمدة لدى الشركة عن الاشتراك وتقديم عروض ببعض المناقصات التي يتم دعوتهم إليها، حيث بلغت نسبة المتقدمين 10% فقط مقارنة بعدد الشركات المدعوة لإحدى المناقصات مؤخرا.

كفالات بنكية منتهية

تردد مؤخرا أن شركة البترول الوطنية قامت بقبول كفالات نهائية من بعض المقاولين ينتهي تاريخ سريانها قبل انتهاء تاريخ العمل بالعقود المسند تنفيذها إليهم لفترات وصلت إلى نحو ستة أشهر وذلك بالمخالفة لشروط المناقصات والعقود بهذا الشأن.