إعداد: أحمد مغربي

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قواعد وسلوك العمل في القطاع النفطي والتي تشتمل على ضرورة احترام الغير، حيث يحظر على كل عامل التعرض لحقوق العاملين الاخرين في حرية الاعتقاد والشعائر الدينية ويحظر التمييز العنصري والطائفي بكل أشكاله، كما يمنع نشر وتوزيع اي مواد تتعلق بالتمييز الطائفي او تثير العداء بين فئات المجتمع.

وجاء في قواعد العمل، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، حظر قيام العامل باتهام العاملين الآخرين او التصريح بعبارات مسيئة الى سمعتهم سواء كان التصريح شفهيا او كتابيا او باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل، ويحظر على كل عامل التعدي على حقوق العاملين ذوى الاحتياجات الخاصة.



ويحظر بشكل قاطع التحرش الجنسي بكل انواعه، ويشمل ذلك اللفظ او الملامسة او النظر او الاشارة او عن طريق استخدام وسائل التواصل، كما يحظر بشكل قاطع اتهام الآخرين جزافا بالتحرش او التصريح بعبارات مسيئة الى سمعتهم سواء كان التصريح شفهيا او كتابيا او باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وبالنسبة لحقوق الفرد فإن الشركة تسعى الى تهيئة بيئة العمل الآمنة والصحية.