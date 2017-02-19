إعداد: أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية طلبت التعاقد بقيمة 32.6 مليون دينار لتنفيذ اعمال المرحلة الثانية من تصميم وتوريد الاعمال المتبقية لمشروع ازالة الغـازات الحمضية الجديد في مصفاة ميناء الاحمدي.
وكانت «البترول الوطنية» قد وقعت قبل سنوات عقد انشاء المصنع الجديد وإعادة تأهيل المصنع الحالي في مصفاة ميناء الأحمدي بقيمة 116.5 مليـون دينـار مـع شركــة «تكنومونــت» الإيطــاليــة.
ويهدف المشروع الى فصل الغاز الحمضي القادم من حقول شركة نفط الكويت بهدف تحسين مواصفات المنتجات البترولية والارتقاء بمستوى صنــاعة التكريــر عبــر توفير ظروف تشغيلية فعالة وآمنة وصديقة للبيئة، ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات والنظم التكنولوجية العالمية.