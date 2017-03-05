%20 انخفاضاً في العقود الموقعة عن 2015.. ولا نوايا لخفض المصروفات الرأسمالية

يناير انفرد بأكبر قيمة عقود بـ 609.2 ملايين دينار.. ويونيو الأقل بـ 19.5 مليوناً

عقود الحفر وتطوير الغاز الجوراسي الأكبر قيمة على الإطلاق

الشركة تنفذ مشاريع بقيمة 24 مليار دينار خلال السنوات الـ 5 القادمة





إعداد: أحمد مغربي

قفزة غير مسبوقة شهدتها شركة نفط الكويت من ناحية ترسية وتوقيع عقود المشاريع الجديدة التي تنفذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والإنشاء خلال العام 2016، حيث شهدت الشركة توقيع عقود «سوبر جامبو» بقيمة 2.4 مليار دينار، ومن حسن الطالع خلال العام الجديد فإن «مؤسسة البترول» لم تظهر أي نية لخفض المصروفات الرأسمالية، مؤكدة التزامها بالمضي في خطة تنفيذ المشاريع لهذا العام.



وعلى الرغم من انخفاض قيمة المشاريع الموقعة خلال العام 2016 بحوالي 600 مليون دينار وذلك بانخفاض بلغ 20% مقارنة بعقود بلغت 3 مليارات دينار خلال 2015، إلا ان انهيار اسعار النفط والتذبذبات الحادة التي شهدتها اسواق النفط يجعلان من قيمة العقود الموقعة سابقة لم تشهدها الكويت في عدم تعطيل او تأجيل أي مشروع نفطي خلال العام الماضي.



وذكرت إحصائية حصلت عليها «الأنباء» ان «نفط الكويت» وقعت عقودا ومشاريع كبرى مع شركات عالمية ومحلية وخليجية في مجالي التنقيب والاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز خلال العام الماضي، بلغ عددها 132 عقدا بقيمة 2.4 مليارات دينار تم تنفيذها خلال العام الماضي ومنها سيمتد تنفيذه الى الأعوام المقبلة.



وخلال العام الماضي سجلت «نفط الكويت» عددا من الإنجازات المبهرة منها تحقيق أعلى معدل إنتاج كلي بلغ 3.1 ملايين برميل يوميا، وتنوي الشركة تنفيذ مشاريع بقيمة 24 مليار دينار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، حيث تهدف تلك المشاريع الى الوصول بإنتاج الكويت 4 ملايين برميل يوميا في العام 2020.

وفيما يلي تفاصيل العقود التي وقعتها الشركة خلال العام الماضي:

يناير.. أكبر قيمة عقود

وقعت الشركة خلال شهر يناير اكبر قيمة عقود خلال السنة بأكملها، حيث أرست عقودا بقيمة 609.2 ملايين دينار، وكانت اكبر العقود الموقعة من نصيب شركة شلمبرجير بقيمة 143.6 مليون دينار لتطوير الغاز الحر في جنوب وشرق الكويت وفي حقول الروضتين وغرب الصابرية وام النقا، فيما ذهبت ثاني اكبر العقود الى شركة الغانم انترناشيونال بقيمة 130.2 مليون دينار.

فبراير.. انتعاش المشاريع

هدأت وتيرة توقيع العقود الشهرية خلال فبراير لتصل قيمة المشاريع الموقعة خلال الشهر الى 114.2 مليون دينار، وتم توقيع اكبر العقود خلال الشهر مع شركة ايه بي جي للهندسة بقيمة 75.6 مليون دينار لتنفيذ اعمال صيانة لمرافق الانتاج والخدمات في شمال الكويت، فيما تم توقيع عقد آخر مع شركة هاليبرتون لتقديم خدمات الدعم والمساندة لعمليات الحفر بقيمة 24.1 مليون دينار.

مارس.. شهر الهدوء

شهدت العقود الموقعة خلال مارس تراجعا كبيرا حيث بلغت قيمة المشاريع خلال الشهر 28 مليون دينار، ووقعت الشركة اكبر عقودها بقيمة 11.2 مليون دينار مع شركة عربي للطاقة لتنفيذ اعمال دعم وتركيب مضخات في مركز تجميع 6 و20، فيما تم توقيع ثاني العقود مع شركة المير للتكنولوجيا بقيمة 9.2 ملايين دينار لتنفيذ اعمال صيانة للحريق واجهزة قياس تسربات الغاز في غرب الكويت.

أبريل.. عودة النشاط

مع بداية شهر أبريل عاد النشاط التدريجي لتوقيع العقود في شركة نفط الكويت، حيث بلغت قيمة العقود 38.4 مليون دينار وجاء العقد الاكبر خلال الشهر من نصيب شركة الايمان لتنفيذ سياج امني على حقول جنوب وشرق الكويت بقيمة 11.3 مليون دينار، ووقعت «نفط الكويت» عقدا آخر مع شركة الغانم للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 11.1 مليون دينار.

مايو.. عقود السفر

وقعت «نفط الكويت» خلال شهر مايو عقدين للسفر الاول بقيمة 11.6 مليون دينار مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لتقديم خدمات وتذاكر السفر لموظفي الشركة، فيما تم توقيع العقد الثاني مع شركة بودي للعطلات بقيمة 12.4 مليون دينار، ليرتفع اجمالي العقود الموقعة خلال الشهر الى 74.3 مليون دينار، فيما تم توقيع عقد بقيمة 26.3 مليون دينار مع شركة الغانم للتجارة العامة والمقاولات لتنفيذ اعمال التحكم بالمياه في مركزي تجميع 1 و2.

يونيو.. أقل قيمة

سجل شهر يونيو اقل قيمة مشاريع خلال العام، حيث وقعت الشركة 8 عقود بقيمة 19.5 مليون دينار، جاء اكبرها من نصيب شركة الديار المتحدة بقيمة 6.4 ملايين دينار لتقديم خدمات البرامج الالكترونية، فيما تم توقيع عقد بقيمة 5.4 ملايين دينار مع شركة وذرفورد الكويت لتقديم خدمات الحفر والاعمال، وتم توقيع عقد مع شركة ويسترن جيكو بقيمة مليون دينار لتحليل بيانات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد للمنطقة البحرية.

يوليو.. شهر الحفارات

بدأت عجلة مشاريع النفط في الدوران حيث سجلت «نفط الكويت» زيادة في توقيع عقود المشاريع لتبلغ 429.2 مليون دينار بلغ اكبرها مع شركة SPETCO (صفوان التكنولوجية) بقيمة 113.8 مليون دينار لتقديم خدمات الدعم للإنتاج الجوراسي في غرب الروضتين وشمال الكويت، فيما تم توقيع عقد بقيمة 92 مليون دينار مع شركة بيكر هيوز لتوريد ابراج حفر، فيما تم توقيع عقود منفصلة لتوريد ابراج حفر مع كل من وذرفورد وهالبيرتون.

أغسطس.. الحفر والغاز

استمرت وتيرة توقيع العقود في التحسن التدريجي لتبلغ قيمة العقود الموقعة خلال اغسطس 120.8 مليون دينار، ووقعت الشركة عقدين مع شركة هاليبرتون والروضتين بقيمة 11.3 مليون دينار لكل منهما، فيما تم توقيع عقود اخرى للتحكم في حركة الرمال في غرب وشرق الكويت، وتم توقيع عقود مع شركات بيكر هيوز وماكنزي وABB، وهي عقود تختص بتحسين مستويات انتاج النفط والغاز.

سبتمبر.. انخفاض تدريجي

شهدت العقود الموقعة خلال شهر سبتمبر انخفاضا كبيرا في عدد وقيمة العقود، حيث بلغت 31.4 مليون دينار، تم توقيع عقد مع شركة عربي للطاقة بقيمة 8.8 ملايين دينار بتنفيذ اعمال صيانة في حظائر الخزانات، وتم توقيع عقد مع شركة (INTREX) بقيمة 14.4 مليون دينار.

أكتوبر.. عقود الجامبو

قفزة هائلة شهدتها العقود الموقعة خلال شهر اكتوبر والتي وصلت الى 498.3 مليون دينار، حيث قامت الشركة بتوقيع 4 عقود خدمات بقيمة 432.3 مليون دينار مع كل من وذرفورد بقيمة 120.6 مليون دينار ومع ويسترن اطلس بقيمة 102.8 مليون دينار ومع شركة هاليبرتون بقيمة 105.2 ملايين دينار ومع شلمبرجير بقيمة 103.7 ملايين دينار، فيما تم توقيع عقد مع شركة عربي بقيمة 53.4 مليون دينار لإنشاء خط انابيب جديد والأعمال المصاحبة له في منطقة شمال الكويت.

نوفمبر.. عقود الحفر

استحوذ شهر نوفمبر على اكبر نسبة عقود للحفر حيث قامت الشركة بتوقيع عقد بقيمة 22.9 مليون دينار مع شركة نابيسكو لتقديم خدمات الدعم المرتبطة بحفر وصيانة الآبار، علما ان اجمالي قيمة عقود الشهر بلغ 54.2 مليون دينار، فيما تم توقيع عقد مع شركة هانويل الكويت بقيمة 3.5 ملايين دينار لتقديم خدمات الصيانة الهندسية.

ديسمبر.. ختامها مسك

انهت «نفط الكويت» عقودها خلال العام على تحسن نسبي خلال ديسمبر حيث وقعت 8 عقود بقيمة 89.4 مليون دينار، فوقعت عقدا بقيمة 37.3 مليون دينار مع شركة الكويتية للحفريات لتوفير منتجات الطين والخدمات الهندسية المتصلة بالإنتاج، فيما تم توقيع عقود اخرى مع شركة ايمك المصرية بقيمة 21.4 مليون دينار لتوفير منتجات الطين وتم توقيع نفس العقد مع شركة بيكر هيوز بقيمة 19.4 مليون دينار.