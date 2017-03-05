إعداد: أحمد مغربي

كشفت مصـادر نفطيــة مسؤولـة لـ «الأنباء» عن انخفاض إنتاج الكويت النفطي بواقع 5 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 2.705 مليون برميل في اليوم مقارنة بمستوى 2.710 مليون برميل في اليوم خلال شهر يناير الماضي.

وقالت المصادر إن الكويت والسعودية كبحتا الإنتاج بشكل كبير عن المتفق عليه من قبل منظمة «أوپيك»، مشيرة إلى أن الدول الخليجيـــة تسعـــى لدفــع أسعـــار النفط للصعود إلى نحو 60 دولارا للبرميل.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير الماضي في أول إجراء من نوعه منذ 2008 لتصفية تخمة المعروض العالمي من الخام.

وتعهدت دول أخرى منتجة من خــارج «أوپيـــك» بخفض نحــو نصف ذلك.