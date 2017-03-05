إعداد: أحمد مغربي

يحمل شهر فبراير من كل عام ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم الذي ترك خلفه تدميرا للبنية التحتية للبلاد وتفجير أكثر من 732 بئرا نفطية، وتراوحت كمية النفط التي كانت تحترق يوميا بين 4 و6 ملايين برميل من النفط الخام.



وللتغلب على الظروف العسيرة كان لا بد من الاستعانة بطرق غير تقليدية لإطفاء الآبار المشتعلة، ومن المركبات الغريبة التي استعانت بها الكويت في عملية إخماد الحرائق هي Big Wind، والتي تتكون من مركبة صنعت خصوصا لإخماد الحرائق من جسم الدبابة السوفييتية T-34 أزيل مدفعها ووضع بدلا منه محركان نفاثان لطائرة ميغ 21 يصل طول كل منهما الى 10 أقدام وفي مؤخرة المركبة توجد كابينة تحكم تتسع لمشغل واحد وفوق المحركين النفاثين توجد 6 فوهات تبرز وكأنها شوكتان عملاقتان يغذيها بالماء خرطوم حريق متصل بخزان لا يبعد عن الموقع كثيرا.