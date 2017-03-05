إعداد: أحمد مغربي
شلمبرجير
فازت شركة شلمبرجير بعدة عقود خلال العام الماضي كان اكبرها عقد تقديم خدمات لمرافق إنتاج الغاز الجوراسي في شرق وغرب الروضتين وحقلي الصابرية وأم نقا بقيمة 143.6 مليون دينار وتم توقيع العقد في 27 يناير 2016.
وذرفورد
في شهر اكتوبر وقعت شركة نفط الكويت عقدا بقيمة 120.6 مليون دينار مع شركة وذرفورد لتقديم خدمات تساهم في عمليات تطوير انتاج النفط الخام والغاز.
سبتكو
وقعت شركة سبتكو SPETCO International Petroleum Co عقدا بقيمة 113.8 مليون دينار لتطوير مرافق انتاج الغـاز الجوراسي في شمال الكويت وغرب الروضتين في شهـر يوليو 2016.
هاليبرتون
فازت شركة هاليبرتون بعقد قيمته 105.2 ملايين دينار خلال شهر اكتوبر لتقديم خدمات تساهم في عمليات تطوير انتاج النفط الخام والغاز.
ويسترن أطلس
وقعت شركة نفط الكويت عقدا مع شركة ويسترن اطلس بقيمة 102.8 مليون دينار لتقديم خدمات تساهم في عمليات تطوير انتاج النفط الخام والغاز.
شركة عربي
فازت شركة عربي بعقد قيمته 53.4 مليون دينار لتنفيذ خط انابيب والاعمال المصاحبة له في منطقة شمال الكويت وذلك لمراكز التجميع الجديدة ذات الارقام 29 و30 و31.
بيكر هيوز
بقيمة 91.9 مليون دينار فازت شركة بيكر هيوز بعقد مع شركة نفط الكويت لتقديم خدمات الحفر الموجه وخدمات MWD وLWD.