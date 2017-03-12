خطا الغاز رقما 4 و5 سيعطيان «البترول» خيارات أوسع لترميم وصيانة خطوط الغاز القديمة

الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 805 ملايين قدم مكعبة من الغاز و106 آلاف برميل من المكثفات

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله فهاد العجمي ان نسبة الانجاز في مشروع خط الغاز الخامس وصلت الى 37% بنهاية شهر فبراير الماضي، مبينا ان الوكيل شركة «تيكنيكاس ريوندس» الاسبانية ينفذ كل اعمال المشروع وفق الخطة الموضوعة المعتمدة، ومقرر البدء في تشغيل المشروع في منتصف العام 2019.

وقال العجمي في تصريح خاص لـ «الانباء» ان الطاقة الانتاجية لخط الغاز الخامس تصل الى 805 ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز و106 آلاف برميل يوميا من المكثفات، مشيرا الى ان المشروع استراتيجي ويهدف لزيادة القدرة الانتاجية للشركة من الغاز ومشتقاته، خاصة مع تقادم عمر خطوط الغاز الثلاث القديمة في معمل الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي.

وذكر العجمي ان خطي الغاز رقمي 4 و5 سيعطيان الشركة خيارات اوسع في ترميم وصيانة خطوط الغاز القائمة حاليا وتحديثها بالشكل المطلوب.

ويبلغ العائد المتوقع على المشروع حسب دراسة الجدوى في حدود 12% لمدة 20 سنة.

وقال ان مشروع خط الغاز الخامس يعتبر ثالث أكبر مشاريع البترول الوطنية بعد مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور، ويتضمن نطاق عمله بناء وحدات جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي لإنتاج غازات ذات جودة عالية لتلبية الاحتياجات المحلية كوقود الغاز الخفيف (الميثان) المطلوب لمحطات توليد الكهرباء وغاز البروبان والبيوتين المطلوبين للاستخدام المنزلي، وكذلك تلبية احتياجات الأسواق العالمية في ضوء خطط مؤسسة البترول الكويتية لتطوير استكشافات الغاز الجديدة بحقول النفط والغاز ولاستيعاب ومعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة في إنتاج الغاز.

وكانت شركة البترول الوطنية وقعت عقود مشروع خط الغاز الخامس بقيمة 433 مليون دينار مع شركة شركة «تيكنيكاس ريوندس» في شهر مايو 2015 وبمدة التنفيذ تستغرق 4 سنوات وتبلغ قيمة التكلفة التعاقدية الإلزامية للمشروع 355 مليون دينار.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية لخطوط الغاز 1 و2 و3 في مصفاة الأحمدي تصل إلى 550 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و40 ألف برميل من المكثفات يوميا لكل منها، ومع إضافة مشروعي خط الغاز الرابع والخامس إلى الخطوط الثلاثة، سترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 3.26 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، و332 ألف برميل من المكثفات يوميا.