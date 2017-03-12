قال مصدر نفطي مسؤول في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» انه تم تخفيض الطاقة التصديرية للكويت بواقع 200 ألف برميل يوميا بنهاية فبراير الماضي لتصل الى 1.9 مليون برميل يوميا بدلا من مستوى 2.1 مليون برميل خلال العام 2016.

وذكر المصدر ان الكويت لا يوجد لديها فائض في الإنتاج حاليا لإبرام عقود تسويقية جديدة أو البيع في السوق الفوري، مشيرا الى ان عملاء الكويت النفطيين تفهموا كميات الخفض في العقود بناء على قرارات «أوپيك» الأخيرة بخفض مستويات الانتاج.

وقال ان الكويت خفضت شحناتها النفطية الى أميركا الشمالية وأوروبا، وذلك من منظور اقتصادي حيث تم تركيز الشحنات الى دول جنوب شرق آسيا، وذلك لجدواها الاقتصادية.

وأكد ان خفض الإنتاج لم ينجح حتى الآن في خفض مخزونات النفط العالمية، مشيرا الى ان سعر النفط سيحدده العرض والطلب وسيدور في فلك 55 دولارا للبرميل.