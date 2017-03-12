علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تعتزم بناء 4 خزانات جديدة للنفط سعة 300 ألف برميل للخزان الواحد.
وقالت المصادر إن الخزانات سيتم بناؤها ضمن حظيرة الخزانات الجنوبية في مدينة الأحمدي مع تشييد مبنى جديد للتحكم.
وذكرت أن مسار عملية تصدير النفط الكويتي تتم من خلال تسلم النفط الخام من جميع مراكز التجميع بالشركة كل 24 ساعة، ثم يتم نقل الخام إلى مشعب الخلط المركزي للنفط الخام الكويتي الذي يتم تخزينه في حظائر الخزانات مؤقتا قبل أن يتم توريده إلى ما يلي:
- سفن التصدير عبر 5 منافذ خاصة بالشحن.
- مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث.
- محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.