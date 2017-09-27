قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد شريدة الكعبي، إن بلاده لا تتشارك مع إيران في أية مشاريع للغاز.



وأضاف خلال محاضرة له اليوم في جامعة قطر، أن كل طرف يعمل على تطوير ما لديه من احتياطيات الغاز بشكل منفصل.

ويتشارك البلدان بأكبر حقل للغاز في العالم؛ وتطلق قطر اسم حقل الشمال على الجزء الخاضع لها.



ويبلغ إنتاج قطر حاليًا من الغاز الطبيعي المسال، 77 مليون طن سنويًا، فيما أعلنت في يوليو الماضي أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 30 بالمائة بحلول 2024.



وأفاد الكعبي بأن قطر للبترول كانت مستعدة من قبل، لمواجهة إجراءات مثل التي فرضت على البلاد في أعقاب الحصار.. إلا أن الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار المشاركة في الحصار كانت أكبر مما هو متوقع، ما تطلب عدة أيام من قطر للبترول لترتيب أوراقها لضمان سير عمليات توريد النفط والغاز