قالت شركة البترول الوطنية الكويتية ان مجلس إدارتها قرر في اجتماع عقده اليوم تعيين شكري المحروس رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) المملوكة بالكامل للبترول الوطنية.



وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية الناطق الرسمي للشركة باسم العيسى ان المحروس سيخلف في منصبه الجديد فؤاد العباسي الذي تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج.



وأشاد العيسى بخبرة ومهنية المحروس لافتا إلى انه حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيرلي ديكنسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية وتدرج منذ التحاقه بالعمل في شركة البترول الوطنية عام 1988 بالعديد من الوظائف كان آخرها نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية وهو المنصب الذي يشغله حاليا.



وأعرب العيسى عن تمنياته للمحروس بالتوفيق في مهام منصبه الجديد منوها بالجهود التي بذلها العباسي طوال فترة رئاسته لمجلس إدارة (كافكو) التي أسهمت في تطوير الشركة وتعزيز مكانتها.