أعلنت شركة كويت انرجي اليوم حصولها على الموافقات اللازمة التي تلت موافقات حق الشفعة (حق السبق في الشراء للشريك) لبيع نحو 25 في المئة من حصتها في حقل (أبوسنان) بمصر لصالح شركة (جلوبال كونكت إل تي دي).



وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة سارة أكبر في بيان صحفي ان الشراكة مع (جلوبال كونكت) ستتيح لـ(كويت انرجي) فرصة تعزيز وتطور أعمالها الاستكشافية والإنتاجية بأصولها في مصر في ضوء سعيها الدائم نحو تحقيق أفضل النتائج لصالح كل من المساهمين والحكومات المضيفة وشركائها.



وأضافت أكبر ان حصة الشركة الحالية بموجب هذه الاتفاقية تبلغ 25 في المئة من إجمالي الإيرادات لافتة الى انها لا تزال المشغل لامتياز (أبوسنان) في حين تبلغ حصة (جلوبال كونكت) 25 في المئة من الإيرادات.



وبينت ان حصة كل من شركتي (دوفر) و(روكهوبر) الشريكتين في الحقل بلغت 28 في المئة و22 في المئة على التوالي.



يذكر ان (كويت انرجي) هي شركة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتقييمهما وتطويرهما في عدد من الدول منها مصر والعراق واليمن وعمان.



وفي نهاية العام الماضي بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 810 ملايين برميل نفط مكافئ كما بلغ معدل الانتاج اليومي من الحصص العاملة منتصف العام الحالي 9ر26 برميل نفط مكافئ يوميا.