

قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد إن مجلس إدارة مؤسسة البترول اعتمد الموازنة التشغيلية والرأسمالية للمؤسسة والشركات النفطية التابعة لها للسنة المالية (2018-2019).



وأضاف الخالد في بيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم أن مجلس الادارة استعرض خلال الاجتماع الذي حضره وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس الإدارة عصام المرزوق ملاحظات جهاز المالية والتخطيط في المؤسسة بشأن الموازنات التقديرية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية (2018-2019).



وذكر أن المجلس اعتمد في اجتماعه البيانات المالية المجمعة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة مشيرا الى رفع الموازنات للجهات المختصة لاعتمادها.



ولفت الى أن مجلس إدارة مؤسسة البترول بحث في اجتماعه أيضا بعض المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية لشركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.



وأضاف أنه تم النظر في التوصيات المتعلقة بتدوير بعض شاغلي الوظائف القيادية فيما بين المؤسسة والشركات التابعة كجزء من خطة تأهيل وتطوير القياديين موضحا أنه تم تشكيل لجنة مفاضلة لتعبئة شواغر الوظائف القيادية بالقطاع النفطي في القريب العاجل.