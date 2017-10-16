قفزت أسعار النفط لاعلى مستوياتها في غضون ثلاثة أسابيع متاثرة بالاوضاع في العراق بعد سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع الادارة الكردية.

وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 2ر1 في المئة مسجلا 06ر52 دولار للبرميل وذلك في تعاملات بورصة النفط في نيويورك اليوم مسجلا اعلى معدلاته منذ 28 سبتمبر الماضي.

كما ارتفع خام برنت عقود ديسمبر المقبل بنسبة 5ر1 في المئة الى 04ر58 دولار للبرميل مسجلة اعلى مستوياتها منذ نهاية سبتمبر الماضي.

وشهدت كركوك العراقية تطورات متسارعة اليوم بعدما أعلنت القوات العراقية سيطرتها على مطار كركوك العسكري وقاعدة عسكرية وحقول نفطية ومناطق أخرى عملا باوامر صدرت من بغداد.

وقالت شركة نفط الشمال في محافظة كركوك انها تلقت أوامر من السلطات الكردية لوقف الإنتاج لدواع امنية فيما حذرت وزارة النفط العراقية السلطات الكردية من القيام باي عمل من شانه ان يسبب انقطاعا في تدفق النفط الخام من حقل كركوك.

وتنتج منطقة نفط كركوك حوالي 200 ألف برميل يوميا من إجمالي الإنتاج الكردي الذي يزيد على 600 ألف برميل يوميا.