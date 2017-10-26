

أبرمت شركة "أرامكو فيما وراء البحار" إحدى شركات "أرامكو" السعودية اتفاقية لشراء حصة مجموعة (غانفور) في فرضة (ماسفلاكت) للنفط في مدينة (روتردام) بهولندا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم انه من المرجح إتمام عملية الشراء في نهاية أكتوبر الجاري.

وبينت أن استثمار شركة (أرامكو فيما وراء البحار) في فرضة (ماسفلاكت) للنفط سيعزز من وجود الشركة بجوار مرافقها الأخرى في الموقع نفسه ما يسهم في التوسع في أعمالها في شمال غرب أوروبا وهي المنطقة التي تعد أحد أكبر وأهم مراكز التكرير في أوروبا.

واضافت ان هذه الخطوة تتواءم مع أنشطة التصدير في (أرامكو) السعودية وستعمل على تعزيز سلسلة التوريد ورفع مستوى خدمات العملاء في المنطقة.

واوضحت ان بيع الفرضة يندرج في اطار استراتيجية (غانفور) الرامية إلى مواصلة تطوير أعمال التكرير العائدة لها في (روتردام).

وتعد مجموعة (غانفور) واحدة من كبرى مؤسسات تجارة السلع العينية في العالم واشترت حصتها في الفرضة في إطار صفقة الاستحواذ على شركة (غانفور بتروليام روتردام) في عام 2016.