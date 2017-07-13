أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 6.04 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6788 نقطة

و 0.34 نقطة للوزني و 0.93 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي (نحو 29.6 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 50.2 مليون سهم تمت عبر 2588 صفقة.

وكانت أسهم شركات (هيومن سوفت) و(أجيليتي) و(الامتياز) و(وطني) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المساكن) و(بيت الطاقة) و(سكب ك) و(معادن) و(ايفا) الأكثر ارتفاعا.