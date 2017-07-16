أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 20.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6808 نقطة و 0.88 نقطة للوزني و 2.3 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9 ملايين دينار كويتي (نحو 29.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 50.7 مليون سهم تمت عبر 2093 صفقة.

وكانت أسهم شركات (اهلي متحد) و (صناعات) و(أجيليتي) و(المباني) و(بيتك) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (عربي قابضة) و(معادن) و(وربة ت) و(حيات كوم) و(الافكو) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا.