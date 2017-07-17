أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين، على انخفاض المؤشرين السعري والوزني بواقع 7.97 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6800 نقطة و0.17 نقطة للوزني في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 0.17 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 14.8 مليون دينار كويتي (نحو 48.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 78.3 مليون سهم تمت عبر 3028 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و (وطني)و (الامتياز) و (صناعات) و(هيومن سوفت) و(أجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تنظيف) و(عقار) و(يونيكاب) و(ايفكت) و(الامان) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا.