أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 12.2 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6813 نقطة و 2.04 نقطة للوزني و 3.13 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 17.9مليون دينار كويتي (نحو 59.1 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 92.5 مليون سهم تمت عبر 3582 صفقة.
وكانت أسهم شركات (اجيليتي) و(وطني) (زين) و(اهلي متحد) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المساكن) و(سنام) و(اجيال) و(معادن) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا.