أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على انخفاض المؤشر السعري 12.8 نقطة ليبلغ مستوى 6781 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 1.17 و 4.22 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 16.5 مليون دينار كويتي (نحو 54.5مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98.5 مليون سهم تمت عبر 3507 صفقات.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(زين) و(أهلي متحد) و(هيومن سوفت) و(وطني) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ارزان) و(اسس) و(الديرة) و(القرين) و(الخصوصية) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.