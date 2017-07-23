أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 18.6 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6799 نقطة و0.78 نقطة للوزني و0.97 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 21.4 مليون دينار كويتي (نحو 70.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 119.3مليون سهم تمت عبر 3892 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(وطني) و(الامتياز) و(المباني) و(اهلي متحد) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اجيال) و(بوبيان د ق) و(ياكو) و(اسمنت ابيض) و(اعيان) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.