أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري 13.2 نقطة ليبلغ مستوى 6845 نقطة و 0.57 نقطة للمؤشر الوزني في حين انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 0.65 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 16.8مليون دينار كويتي (نحو 55.5 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 148.2 مليون سهم تمت عبر 4395 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(زين) و(أبيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تمدين ا) و(وربة ت) و(وثاق) و(اجوان) و(المنتجعات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.