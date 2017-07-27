أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على انخفاض المؤشر السعري 40.4 نقطة ليبلغ مستوى 6805 نقاط والمؤشر الوزني 0.26 نقطة في حين ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 1.47نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 13.7 مليون دينار كويتي (نحو 45.3 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر100 مليون سهم تمت عبر 3290 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(اجيليتي) و(بيتك) و(وطني) و(الامتياز) و(صناعات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (حيات كوم) و(اياس) و(التعمير) و(تجارة) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا.