أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 10.07 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6795 نقطة و 1.78 نقطة للوزني و 5.48 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8.39 مليون دينار كويتي (نحو 27.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 58 مليون سهم تمت عبر 2213 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(زين) و(وطني) و(اجيليتي) و(امتيازات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (اجوان) و(تنظيف) و(عربي قابضة) و(ايفكت) و(تعليمية) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.