أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 21.05 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6905 نقطة و 2.02 نقطة للوزني و 4.54 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 734.7 مليون دينار كويتي (نحو 114.5 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 136 مليون سهم تمت عبر 4612 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(زين) و(اهلي متحد) و(الامتياز) و(وطني) و(اجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مراكز) و(نور) و(ورقية) و(الديرة) و(التخصيص) و(قيوين ا) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.