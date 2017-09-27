أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 4.04 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6768 نقطةو 3.16 نقطة للوزني و 7.29 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 20.3 مليون دينار كويتي (نحو 9ر66 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر118 مليون سهم تمت عبر 4222 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(وطني) و(بيتك) و(أجيليتي) و(خليج ب) و(الامتياز) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تمدين ا) و(اولى تكافل) و(وطنية م ب) و(تجاري) و(المركز) و(الراي) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.