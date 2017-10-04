خالد الخالد : نستهدف وضع بورصة الكويت على الخريطة الدولية لأسواق المال



قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت طلال الغانم ان البورصة نجحت في إطلاق مبادرات مكنتها من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين.



واكد الغانم في بيان صحفي اليوم بمناسبة احتفالية الشركة غدا بمرور عام على حصولها على الترخيص الرسمي التزام الشركة بالمعايير التي أرستها هيئة اسواق المال لتحقيق مكانة رائدة لسوق الكويت المالي على مستوى المنطقة لافتا إلى أن جانبا من الجهود تكلل بالترقية إلى الأسواق الناشئة أخيرا.



وأضاف أن البورصة تنطلق من مهمة وهدف محددين هما الارتقاء بالسوق تدريجيا ليصل إلى المستويات العالمية والشراكة مع العديد من الخبراء في بعض المجالات المتخصصة لضمان التميز في تقديم الخدمات والمنتجات للجهات ذات الصلة.



وذكر أن البورصة تسعى جاهدة لمواكبة تطورات أسواق المال وتحرص على اقامة الدورات التدريبية والتثقيفية للعاملين والمتداولين بهدف توفير بيئة جاذبة وايجاد جيل قادر على تولي المهام الإدارية.



واوضح الغانم ان البورصة ستستمر في رفع مستوى التوعية عن الشركة وأهدافها مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الخصخصة ونشرها بين المؤسسات الحكومية من خلال جلسات تثقيفية مماثلة في المستقبل.



وأفاد الغانم بأن أهم انجازات البورصة رفع مستوى ما تقدمه من منتجات وخدمات خصوصا مع تزامن الاحتفال بترقيتها لسوق ناشئ من شركة "فوتسي راسل".



واضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود كل العاملين في شركة بورصة الكويت خلال عام كامل مشيرا إلى أن الشركة ستستمر في عمليات التطوير ودعم الاقتصاد وتنويع الإنتاجية والتشجيع على اتباع نهج قوي للاصلاحات الاقتصادية والمالية.



وقال انه اضافة إلى ترقية البورصة فقد تضمنت إنجازات شركة بورصة الكويت اطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول في مايو الماضي وتوفير خدمة الأسعار الفورية الجديدة وملخص للمؤشر السعري والقيمة وحجم التداول والشركات ذات الصفقات المرتفعة والمنخفضة والثابتة وعدد الصفقات وحالة السوق.



ولفت الغانم إلى طرح البورصة كتاب القواعد الأول من نوعه على المستوى المحلي لخلق بيئة قانونية وإجرائية تسهم في تنظيم السوق ورفع أدائه اضافة الى تغيير الوقت المخصص للاقفال وطرح خدمة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة وبوابة الإفصاح الآلي لبيانات الشركات المدرجة.



وذكر أن الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يشكل المرجع المعلوماتي للمساهمين ويتضمن بيانات وأخبارا باللغتين العربية والإنجليزية.

وبين ان من انجازات الشركة طرح قواعد التداول (اي بي تي ام 2) لاستطلاع آراء المهتمين والمختصين بالسوق لتبن منهج يتفق مع الممارسات العالمية ومع تطورات السوق اضافة الى اطلاق نموذج عمل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.



وافاد ان البورصة اتخذت الخطوات اللازمة نحو إنشاء سوق جديد يسمى سوق خارج المنصة (او تي سي) ويتوقع تفعيله خلال الفترة القليلة المقبلة بعد اعتماد القواعد الخاصة به من قبل هيئة أسواق المال.



واشار الغانم الى حرص الشركة إلى طرح أدوات ومنتجات جديدة ضمن المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول بما من شأنه تسهيل عمليات التداول وتنويع خياراته أمام المستثمرين وتعزيز وضع السوق بشكل عام.



خدمة التوقيع الإلكتروني

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة خالد الخالد ان الشركة وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني في إطار توجه الدولة نحو تفعيل قانون المعاملات الإلكترونية ووقعت مذكرة تفاهم مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لتعزيز ثقافة التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والبورصات والهيئات التنظيمية والمستشارين ومجتمعات المستثمرين في الشرق الأوسط.



واضاف أن من اهم انجازات البورصة إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني للشركات المدرجة وإطلاق قواعد عمل صانع السوق والانضمام رسميا لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة (اس اس اي) في خطوة تستهدف وضع بورصة الكويت على الخريطة الدولية لأسواق المال.