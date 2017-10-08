أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها السعري 1.41 نقطة ليصل إلى 6660 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) 2.06 و3.98 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 29.3 مليون دينار كويتي (نحو 96.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 175.9 مليون سهم تمت عبر 5323 صفقة.

وكانت أسهم شركات (وطني) و(خليج ب) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(استثمارات) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تحصيلات) و(بترولية) و(قابضة م ك) و(إيفا فنادق) و(المعامل) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.