انخفض المؤشر السعري لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، بصورة حادة بمقدار 86 نقطة ليبلغ 6562 نقطة الساعة 11:55 صباحا، فيما انخفض كل من المؤشرين الوزني و(كويت 15) بواقع 6.04 و 17.75 نقطة على التوالي.

وبلغت القيمة المتداولة حتى تلك الساعة 23.13 مليون دينار (نحو 6ر75 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم 116.2 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 3985 صفقة.

وكانت شركات (ابيار) و(زين) و(خليج ب) و(صناعات) و(استثمارات) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (كميفك) و (الثمار) و (ك تلفزيوني) و(كامكو) و (انجازات) و(متحدة) الأكثر ارتفاعا.