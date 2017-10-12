أغلقت بورصة الكويت تداولاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 54ر6628 نقطة و 0.41 نقطة للوزني و 94ر1004 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 15.12مليون دينار كويتي(نحو 44ر49 مليون دولار أمريكي) من خلال كمية أسهم بلغت 72.5 مليون سهم تمت عبر 2847 صفقة نقدية.
وكانت أسهم شركات (نفائس) و(بترولية) و(أولى تكافل) و(رمال) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (الامتياز) و(تعليمية) و(زين) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا.
ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة لناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.