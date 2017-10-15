قالت شركة بورصة الكويت اليوم ان اجمالي عدد الشركات التي وقعت على اتفاقية العضوية الجديدة التي أقرتها هيئة أسواق المال الكويتية في 23 أغسطس الماضي بلغ 110 شركات مدرجة.

وأكدت الشركة في بيان صحفي تواصلها مع باقي الشركات المدرجة في البورصة من أجل انهاء اجراءات التوقيع معها على تلك الاتفاقية التي اعدت في ضوء الممارسات العالمية المعنية بهذا الشأن.

وذكرت ان اتفاقية العضوية الجديدة من شأنها ترتيب الأوضاع للشركات المدرجة حيث كان يجري العمل في السابق على قيام الشركة بتوقيع إقرار من طرف واحد وتقدمه لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأكدت شركة البورصة التزامها بالتعامل مع جميع الشركات المدرجة على قدم المساواة اذ تعتمد نموذج اتفاقية واحد دون أي تغيير في شروطها بين شركة وأخرى.

وشددت على استعدادها للرد على أي استفسار يرد إليها من الشركات المدرجة حول بنود الاتفاقية والتي تصب في صالح تنظيم السوق المالي بما يعود بالفائدة على الشركات المدرجة.

وكانت (هيئة أسواق المال) قد وافقت على نموذج اتفاقية عضوية الشركات المدرجة بصيغتها النهائية في اجتماع مجلس المفوضين الذي عقد قي 23 اغسطس الماضي.