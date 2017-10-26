أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري 2.09 نقطة ليصل إلى مستوى 49ر6623 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.03 في المئة.

في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 0.56 نقطة ليصل إلى 429.09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 3.08 نقطة ليصل إلى 18ر998 نقطة بنسبة بلغت 0.31 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 95.9 مليون سهم تمت عبر 3327 صفقة بقيمة نقدية بلغت 17.9 مليون دينار كويتي (نحو 5ر58 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إيضاحا من الشركة (العربية العقارية) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إفصاح من شركة (ياكو الطبية) بشأن دعاوى وأحكام قضائية وإفصاحا مكملا من (بوبيان ب) بشأن المعلومات الجوهرية المتعلقة بإحدى شركاتها الزميلة (عوازل) في السعودية.

وكانت شركات (كميفك) و(قيوين أ) و(جياد) و(امتيازات) و(أموال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(المستثمرون) و (زين) و(وطني) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا.