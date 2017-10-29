أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 15.7 نقطة للسعري ليصل إلى 75ر6607 نقطة وبواقع 2.2 للوزني و7.2 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 13.2 مليون دينار كويتي (نحو 43.16 مليون دولار أميركي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 78.4 مليون سهم تمت عبر 2767 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بوبيان د ق) و(تحصيلات) و(اكتتاب) و(معادن) و(الراي) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (المستثمرون) و(زين) و(الكويتية) و(العربية العقارية) و(الامتياز) و(المدينة) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.