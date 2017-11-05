أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 80.26 نقطة للسعري ليصل إلى 16ر6468 نقطة و 5.18 نقطة للوزني و11.05 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 17.4مليون دينار كويتي (نحو 57.4 مليون دولار أميركي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 103.2 مليون سهم تمت عبر 3746 صفقة.

وكانت أسهم شركات (معادن) و(رمال) و(رماية) و(بيت الطاقة) و(العقارية) و(اهلي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (اهلي متحد) و(الامتياز) و(أبيار) و(زين) و(بيتك) و(جياد) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.