هبط المؤشر السعري لبورصة الكويت 114 نقطة ليبلغ مستوى 6203.75 نقطة عند الساعة 10:48صباح اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة عند تلك الساعة تداول 83.03 مليون سهم تمت عبر 2752 صفقة بقيمة نقدية بلغت 18 مليون دينار كويتي (نحو 58.8 مليون دولار أميركي).

وكانت شركات (تحصيلات) و(التعمير) و(مبرد) و(امتيازات) و(الرابطة) أكثرها ارتفاعا في حين كانت أسهم (امتيازات) و(بيتك) و (أبيار) و(الاثمار) و(أهلي متحد) أكثرها تداولا.

واستهدفت ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (خليج ت) و(أرزان) و(رماية) و(صلبوخ) و(معادن).