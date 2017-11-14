أعلنت البورصة أنه سيتم وقف التداول في أسهم 34 شركة مدرجة اعتبارا من يوم غد الأربعاء إلى حين ورود بياناتها المالية تطبيقا للمادة (17-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).



وقالت البورصة في إعلان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن الشركات هي (الاستشارات المالية الدولية ) و(الديرة القابضة) و(أموال الدولية للاستثمار) و(عقارات الكويت) و(الدولية للمنتجعات) و(الأرجان العالمية العقارية) و(إدارة الأملاك العقارية).



وأضافت أن قائمة تلك الشركات تضم أيضا (مينا العقارية - موقوفة) و(العالمية للمدن العقارية) و(رمال الكويت العقارية) و(المعادن والصناعات التحويلية) و(الكوت للمشاريع الصناعية) و(الوطنية الاستهلاكية القابضة) و(مجموعة عربي القابضة) و

(التخصيص القابضة) و(الوطنية للرماية) و(الكويتية للمنتزهات).



وذكرت أن من ضمن الشركات كذلك (أسمنت الخليج) و(القابضة المصرية الكويتية) و(رابطة الكويت والخليج للنقل) و(الامتيازات الخليجية القابضة) و(برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة) و(ايفا للفنادق والمنتجعات).



وبينت أن القائمة تضم أيضا (كي جي إل لوجستيك) و(الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية) و(الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية) و(النخيل للانتاج الزراعي) و(مشرف للتجارة والمقاولات - موقوفة) و(حيات للاتصالات - موقوفة) و(مبرد للنقل) و(ياكو الطبية - موقوفة) و(سند القابضة) و(المساكن الدولية للتطوير العقاري).