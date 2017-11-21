أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 25.4 نقطة للسعري ليصل إلى 6232.2 نقطة

و 4.66 نقطة للوزني و13.4نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 14.9مليون دينار كويتي (نحو 48.7 مليون دولار أميركي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 59.7 مليون سهم تمت عبر 2862 صفقة.

وكانت أسهم شركات (أموال) و(ورقية) و(المركز) و(الديرة) و(سكب ك) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا فيما كانت أسهم شركات (بيتك) و(وطني) و(اهلي متحد) و(المستثمرون) و(زين) و(الامتياز) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.