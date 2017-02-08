واصل مؤشر التداولات العقارية تراجعه خلال الأسابيع الثلاث الأولى من العام الحالي 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بحسب البيانات التي أظهرتها مؤشرات التداول العقاري لدى إدارة التسجيل العقار والتوثيق بوزارة العدل، حيث تم تداول 247 عقارا في كل القطاعات العقارية بقيمة إجمالية بلغت 121.2 مليون دينار خلال الأسابيع الأولي من العام، مقارنة بـ 294 عقارا خلال الفترة نفسها من العام 2016 بلغت قيمتها آنذاك 163.1 مليون دينار، ما يعني تراجعا بواقع 41.9 مليون دينار بما نسبته 26% انخفاضا في قيمة التداولات و16% تراجعا بأعداد العقارات. ومنذ بداية العام الحالي وحتى 19 يناير الجاري، تم تداول 156 عقارا خاصا بقيمة 50.9 مليون دينار مقارنة بـ 181 عقارا بقيمة 65.3 مليون دينار في الفترة نفسها من 2016، فيما تم تداول نحو 80 عقارا استثماريا خلال الأسابيع الثلاثة الاولى من 2017 بقيمة 38.9 مليون دينار، مقارنة بـ 77 عقارا استثماريا في الفترة نفسها من 2016 بقيمة إجمالية بلغت آنذاك 66 مليون دينار.

لكن تداولات العقار التجاري خلال الأسابيع الثلاث الأولى من 2017 كانت أفضل من الفترة نفسها من العام الماضي حيث جرى تداول 9 عقارات تجارية بقيمة 20.2 مليون دينار مقارنة بـ 5 عقارات في الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 27.7 مليون دينار.