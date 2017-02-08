المنطقة تضم 27 نشاطاً تجارياً مختلفاً

التداولات على أراضي وقسائم المنطقة لم تتوقف رغم الركود

بتاريخ 17/1/2000 صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف/24/12/1/2000 بالموافقة على طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية الخدمية غرب أبو فطيرة على القطاع الخاص، تلك المنطقة التي اصبحت تحتل اليوم مكانة مميزة بين عدد من مناطق جنوب الكويت، لما تقدمه من خدمات ومرافق تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في عدد من المناطق السكنية القريبة منها وهو ما دفع «الانباء» لاجراء تقرير حولها.

المنطقة التي اشتهرت مؤخرا تحت اسم «اسواق القرين» حظيت باقبال كبير من قبل الشركات والمستثمرين والافراد على حد سواء، خاصة أنها تضم بين ثناياها 27 نشاطا تجاريا مختلفا، جذبت مختلف شرائح وطبقات المستثمرين، خاصة اذا ما عرفنا أن أسعار المتر التأجيري فيها تتراوح ما بين 6 و30 دينارا للمتر (على حسب الموقع والمساحة والنشاط التجاري).

ولعل موقعها الجغرافي بالقرب من عدد من المناطق السكنية المكتظة والممتدة على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع جعلها قبلة للعديد من سكان تلك المناطق والذين يقدرون بعشرات الالاف.

كما جعل منها أرضا خصبة للاستثمار والتداول العقاري بالنسبة لعدد من الشركات العقارية والمستثمـريــن الــذيـــن يتداولون القسيمة هناك بسعر 600 ألف دينار للقسيمة ذات مساحة 500 متر مربع، فيما يزيد سعر القسيمة الى أعلى من ذلك بكثير بحسب مساحتها التي قد تصل الى 1000 متر مربع، وكذلك بحسب موقعها وأهميتها بالنسبة للمنطقة ككل.

ويؤكد المسوق العقاري في شركة مدن الاهلية العقارية سالم الهاشمي أن منطقة أسواق القرين قد اشتهرت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، بعد أن أثبتت أنها قادرة على خدمة وتلبية احتياجات عدد كبير من قاطني المناطق المحيطة بها وهي مناطق عديدة ومتنوعة.

كما وأنها تمتاز بأنها مكتملة الخدمات والبنية التحتية، فضلا عن تصميمها الداخلي المميز، ومداخلها ومخارجها العديدة والموزعة بشكل يضمن انسيابية الدخول والخــروج والحـــركة المرورية داخل المنطقة وخارجها.

ويضيف أن من ضمن عناصر الجذب الاخرى في هذه المنطقة هي توفيرها لجميع متطلبات المواطنين والمقيمين الرئيسية، حيث تجد فيها الاسواق المركزية الكبرى، والمحلات التجارية المختلفة والمتنوعة، الى جانب عدد من المرافق الحكومية المهمة التي من بينها مبنى المحافظة، وادارة شؤون الاقامة، والمستـوصف، وأفــرع البنوك، الى جانب المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وغيرها..ويرى عدد من المراقبين العقاريين أن المنطقة تعتبر من المواقع التجارية الواعدة التي ما زالت تحظى باقبال كبير من قبل المستثمرين، اذ إن التداولات على أراضي وقسائم المنطقة لم تتوقف، حتى في ظل الظروف الحالية التي يتخللها ركود اقتصادي عام، بل ان المنطقة لم تشهد اخلاء أي من محالها التجارية خلال الفترة الاخيرة، علما بأن عددا لا بأس به من الشركات قد تملكت في تلك المنطقة، ما يؤكد على جدوى الاستثمار فيها (بحسب قول هؤلاء المراقبين).

طبيعة الأنشطة التجارية

اللائحة التنظيمية للمـنــطــقــة تـتـضـمـن 27 نشاطـا تجاريا مسموحا بها جاءت على النحو التالي:

٭ بيع وتأجير السيارات

٭ قطع غيار السيارات

٭ زينة للسيارات

٭ مصبغة

٭ مطبخ مركزي للولائم

٭ مطعم

٭ مطعم ومقهى

٭ مطبعة

٭ دعاية واعلان

٭ خطاط ورسام

٭ خياط

٭ حلاق

٭ صرافة

٭ بيع وتصليح الاجهزة الكهربائية

٭ بيع وتصليح الاجهزة الالكترونية

٭ فحص فني للسيارات

٭ تأمين سيارات

٭ أصباغ سيارات

٭ ديكور

٭ تجهيزات غذائية

٭ بيع وتصليح الهواتف

٭ مواد انشائية

٭ بقالة

٭ بيع وتصليح أجهزة الكمبيوتر

٭ فطائر ومعجنات

٭ سوق مركزي

٭ بيع وتصليح الادوات الصحية