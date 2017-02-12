المشروع يتضمن نادياً لليخوت وصالة رياضية وسينما وثلاثة أحواض سباحة ومكتبة ومساحات خضراء واسعة

مليارا درهم تكلفة المشروع وتسلُّم الموقع منتصف 2018

محفظة مشروعات للشركة بقيمة 15 مليار درهم في 2020 دبي - بداح العنزي





تحفة معمارية مميزة تضاف للتطور العمراني الذي تشهده مدينة دبي والذي تجاوز وصفه الخيال وأصبح حقيقة بفضل «أمنيات» وهي الشركة الرائدة في مجال الاعمار وتحويل الحلم الى واقع، والتي سطع نجمها في سماء الابداع، وكان لها دور كبير في اقامة العديد من المشاريع العملاقة التي تزخر بها مدينة دبي، ولذلك فهذا النجاح بالتأكيد لن يتحقق الا بفضل الادارة الناجحة والرؤية الثاقبة، حيث إنها اصبحت علامة بارزة في مجال التطور العمراني والتصاميم الراقية للمشاريع العقارية الضخمة.

شركة امنيات العقارية تنفذ مشروع «ون بالم» السكني غير ومختلف، بل ويتميز عن غيره من المشاريع بسبب اطلالته السحرية الرائعة عبر موقعه الخيالي في منطقة الجميرا النخلة، والذي يعتبر الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وتقدر قيمته بملياري درهم اماراتي.

«الأنباء» كانت مدعوة لحضور الحدث الحصري للكشف عن هذا المشروع واستعراض مرافقه المميزة التي تعد نقلة نوعية اخرى في المجال العمراني بدبي، حيث التقت رئيس مجلس الادارة والرئيسي التنفيذي لشركة أمنيات العقارية م.مهدي أمجد، الذي اكد ان المشروع تبلغ مسـاحته مليون قدم مربعة وبارتفاع 100 متر يحتوي على 90 شقة تتراوح قيمتها بين 12 و50 مليون درهم حسب مساحة الشقة، حيث تصل قيمة الشقة بمساحة 1000 متر الى 50 مليون درهم أي ما يعادل (4 ملايين دينار كويتي).

وقال أمجد إن هذا المشروع فريد من نوعه حيث تم نقل تجربة بعض البلدان واجراء التحسينات عليها بهدف اقامة هذا المشروع الحيوي العملاق.

واضاف انه تم بيع اكثر من ثلث الوحدات السكنية بهذا المشروع السكني، مشيرا الى انه سيتم طرح البقية منتصف العام الحالي.ونوه الى أن اغلب المستثمرين بهذا المشروع من الخليجيين ويليهم مستثمرون من اوروبا وروسيا والهند.وبين ان التسليم الفعلي لهذا المشروع السكني سيكون منتصف العام القادم، وقال إن المقاول المنفذ لهذا المشروع هو احد اكبر المقاولين الذي انجز مشاريع مختلفة في الدول ومنها دبي.

وذكر أن مساحة الشقق متنوعة، حيث إن هناك 4 شقق بمساحة 1000م لكل شقة وتبلغ قيمتها 50 مليون درهم لكل شقة وتم حجز بعض منها من قبل احد المستثمرين، اضافة الى شقق بمساحة 600م وتبلغ قيمتها 25 مليون درهم، اضافة الى شقق تبلغ مساحتها 350م وتبلغ قيمتها 12 مليون درهم.

وتحدث أمجد عن الفخامة المطلقة والأجواء المحيطة الفاخرة قائلا: إن مشروع «ون بالم» سيتمتع بمجموعة لا تضاهى من المرافق والتجهيزات، والتي ستكون حصرية للعائلات المحظوظة التي ستتمكن من حجز مكان للإقامة في المبنى بعد انتهاء أعمال التنفيذ.

وأضاف أن شاطئ المرسى الخاص سيتيح للمقيمين إمكانية إرساء يخوتهم، وتناول الطعام الفاخر في المطعم المخصص للملاك، والاستمتاع بأحواض السباحة المغلقة والمفتوحة، ومناطق الشوي، والسينما، واستراحة السيجار، إضافة إلى نادي العناية الصحية الفاخر، وغير ذلك من المرافق الفارهة التي ستتوافر للقاطنين الذين لا يرضون إلا عن الحصول على أفضل الخيارات المتاحة.

وستتوافق كل شقة ضمن المشروع مع رغبات أصحابها، حيث يمكن لكل مالك أن يختار التصاميم الداخلية والديكور من أعمال اثنين من أبرز المصممين المعروفين على مستوى العالم، لتتماشى مع نمطهم الخاص، وهما الشركة اليابانية «سوبر بوتاتو»، والتي تعرف بتصاميمها الأنيقة والعصرية، واستوديو التصميم الفاخر «إليسيون» الذي يقع مقره في لندن، ويشتهر بمساهمته في مبنى ون هايد بارك في لندن.

ومن المتوقع أن تكتمل أعمال التنفيذ في المشروع الراقي في 2018، وهو من تصميم شركة «سوما» للهندسة المعمارية في نيويورك.وقال إن «مشروع ون بالم يعد تحفة رائعة من الخارج والداخل».

ومن أجل إنجاز مبنى السكن الأكثر فخامة ورقيا على مستوى العالم، فقد اخترنا أفضل الموهوبين لتنفيذ أعمال الهندسة والإنشاءات والتصميم الداخلي والمرافق، وذلك لضمان الاهتمام بأدق التفاصيل، بما يتماشى مع توقعات المالكين من هذا المشروع. وقد بدأت ملامح مشروع «ون بالم» في نخلة جميرا، وهو أحد أكثر المشاريع العقارية إبهارا في دبي والتابع لأمنيات العقارية، تظهر بوضوح للعيان مع تقدم العمل به بشكل سريع، حيث يشكل المشروع اليوم إضافة على المشهد العام لأفق نخلة جميرا.

يذكر ان المشروع في نخلة جميرا الأفخر من حيث الترف ضمن المنطقة الفخمة التي يقع بها، ويتميز المشروع، بمجموعة من الخدمات ووسائل الراحة الفريدة التي تلبي جميع احتياجات سكانه، إذ يضم المشروع نادي «ون بالم كلوب هاوس» الذي يحتوي على مطعم فخم، ومسابح داخلية وخارجية، وصالة سينما خارجية، ومكان مخصص للشوي، ولاونج للسيجار، وناد لليخوت، ومنتجع صحي، إلى جانب العديد من المرافق الأخرى المتوافرة حصريا للأشخاص المحظوظين بامتلاك مسكن في هذا البرج.

وصمم هذا العقار الخاص والمقرر انتهاء العمل به في 2018، مهندسون معماريون من شركة «سوما» الذي يقع مقرها في نيويورك.وتعبر كل شقة عن ذوق أصحابها الذين سيختارون الجهة المسؤولة عن أعمال الديكور الداخلي والتشطيبات من بين اثنين من أهم المصممين في العالم القادرين على تجسيد الأسلوب الشخصي للزبائن.

وسيتمكن المشترون من اختيار أعمال التصميم الداخلي التي تنفذها «سوبر بوتيتو» اليابانية، والمعروفة بتنفيذ أعمال إكساء أنيقة وعصرية، أو أعمال استوديو التصميم الفاخر «إليسيون» بمقره في لندن المتميز بأسلوبه الراقي، والذي اشتهر بمشاركته في تصميم مبنى «ون هايد بارك» الشهير في منطقة «نايتس بريدج» بلندن.وفي تعليق له، أفاد المدير الإداري لأمنيات العقارية مارك فينيكس بأنه «ليس بغريب أن يوصف مشروع «ون بالم» بالعنوان الحصري الأول في دبي بسبب توفيره لمجموعة كبيرة من المرافق ووسائل الراحة وتمتعه بتصميم فريد وديكور داخلي فاخر مصحوب بإطلالات بمنتهى الروعة».

وأضاف: «يوضح تقرير البناء النهائي أن العمل على مشروع «ون بالم» يجري على قدم وساق، وهذا بالطبع ما حفز اهتمام العملاء المحتملين الذين يتوقون لامتلاك واحدة من هذه الشقق الرائعة».

منح للطلاب الاستثنائيين والمبدعين من مختلف الدول العربية

أطلقت مجموعة أمنيات العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، صندوق منح للدراسات العليا في جامعة هارفارد الأميركية العريقة بعنوان «صندوق منح زها حديد وأمنيات» للدراسات العليا.

وتهدف المجموعة من خلاله إلى تشجيع أصحاب المواهب الواعدة من طلاب التصميم والهندسة المعمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي لمتابعة دراساتهم العليا، وذلك في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية القيادية والرائدة في العالم وهي جامعة هارفارد.

ويدعم «صندوق منح زها حديد وأمنيات» للدراسات العليا في كلية التصميم التابعة لجامعة هارفارد الأميركية توجه المجموعة لرعاية مواهب المستقبل في الإمارات والعالم العربي لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة لتحفيز المؤسسات والشركات للاستثمار في الشباب والعمل على تطويرهم.

وتكريما لذكرى المصممة العالمية الراحلة زها حديد، والإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها المهنية، وإرثها الإبداعي، فقد قامت المجموعة العقارية بتمويل «صندوق منح زها حديد وأمنيات» للدراسات العليا في كلية التصميم التابعة لجامعة هارفارد، وسيكون التمويل على شكل منح دراسية لشهادة الماجستير في التصميم، وذلك للطلاب العرب الأكثر تميزا من أصحاب المؤهلات العالية والتي ستختارهم جامعة هارفارد بناء على المعايير والتقييمات التابعة لكلية التصميم ـ دراسات عليا في الجامعة.

ويهدف «صندوق منح زها حديد وأمنيات» للدراسات العليا الذي أسسه السيد مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة أمنيات، إلى تشجيع الجيل القادم من الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل مواصلة السير على الطريق الذي بدأته المصممة الراحلة زها حديد في مبادرة تمثل تكريما دائما لإنجازاتها بمنح هدية للمبدع القادم الذي سينال المنحة ويوصل إبداعاته للعالم.

وصرح مهدي أمجد قائلا: «عندما عملت على تأسيس أمنيات في 2005، كانت تدفعني الرغبة لتطوير مبان متميزة لا مثيل لها. وقد كنت محظوظا للعمل لمدة تزيد على عشر سنوات مع الصديقة العزيزة والمصممة الراحلة زها حديد لوضع تفاصيل صرح متميز في قلب دبي وهو مبنى أوبوس».

وأضاف: «نهدف من خلال إطلاق صندوق منح زها حديد وأمنيات للدراسات العليا الى أن نمهد الطريق لعدد من المبدعين، والذين سيتولون إبداع تصاميم الجيل القادم من المباني المتميزة، والتي ستشكل تجارب فريدة في عالم العمارة».

وتتميز الأعمال الإنشائية التي وضعتها المصممة العالمية الراحلة زها حديد بكونها تتحدى العرف والتقاليد، ومن أبرز تصاميمها: مركز الألعاب المائية الخاص بالألعاب الأولمبية في لندن، ومتحف الفن المعاصر في إيست لانسينج، ولاية ميشيغان الأميركية، ودار أوبرا غوانزو في الصين. وسبق لها أن عملت في كلية التصميم التابعة لجامعة هارفارد كبروفيسور ناقد في الهندسة المعمارية والتصميم، وعادت إلى الكلية من جديد في 1994 لتشغل منصب كنزو تانغ، كبروفيسور زائر في الهندسة المعمارية.

وكانت زها قد حضرت للمرة الأخيرة إلى الجامعة لإلقاء كلمة في 2013، حيث شاركت مشاريع تابعة لمكتبها في لندن والذي يعمل فيه 400 شخص، واستعادت آنذاك ذكريات الفترة التي أمضتها في التدريس في كلية التصميم التابعة لجامعة هارفارد.

معلومات عن مشروع «ون بالم»

اسم المشروع: ون آت بالم جميرا

الموقع: قطعة الأرض PJTH00، نخلة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

تفاصيل المشروع

٭ مساحة الأرض: 155 ألف قدم مربعة.

٭ الارتفاع الإجمالي: 100 متر.

٭ الطوابق السفلية: 2.

٭ عدد الطوابق: أرضي/ أرضي علوي + 23 طابقا سكنيا + تراس على السطح.

٭ المرافق: المستويان الأرضي والأرضي العلوي.

المرافق: مساحات عشبية، تراسات مع مسطحات مائية، مركز لياقة بدنية، ناد صحي على مساحة 800 متر مربع، مسبح مفتوح، مسبح مغلق بطول 25 مترا، منطقة لعب ومسبح للأطفال، صالون، غرف تبديل، رصيف خاص، سينما مغلقة 12 مقعدا، سينما مفتوحة مع منطقة باربكيو.

الخدمات: كونسيرج، سائق، تدبير منزلي، خدمة حدائق، أمن 24 ساعة، استقبال، رئيس خدم.

نادي المقيمين: وجبات فاخرة للأعضاء فقط.

مزايا فريدة: تصميم عصري وانسيابي، إقامة مقابل الواجهة المائية، إطلالات محيطية، شاطئ خاص، مرافق رياضات بحرية، مرافق يوغا وبيلاتس، مطاعم خارجية، مشاهدة الشاطئ عند الوصول.

مزايا الموقع: إطلالة على الشاطئ، إطلالة على أفق مدينة دبي، إطلالة على برج العرب.

الردهات: ردهات أرضية بارتفاع مزدوج، مع استخدام مواد طبيعية مثل الخشب والأحجار والمعادن.

مزايا الشقق السكنية: مساحات فسيحة وسقف مرتفع، أمان وخصوصية مع وجود وحدتين فقط عند كل ردهة مصعد، شرفات بتصميم جولييت لجميع غرف النوم، مطبخ عرض ومطبخ إعداد وتراسات خاصة.

مناطق خارجية: مناظر طبيعية وافرة مع مسطحات مائية، ومناطق جلوس، وحدائق وارفة.

التصنيف: فئة خمس نجوم فخامة.

النادي الصحي: غرف علاج خاصة، حوض تنشيط، غرف ساونا وبخار للرجال والنساء.

مطبخ العرض: مطبخ إيطالي مجهز بالكامل، معدات المطبخ من علامة غاغناو أو علامة أخرى ذات نوعية مماثلة.

غرف النوم: إكساء كامل بالحجر للجدران والأرض، تجهيزات صحية من علامة تاتو، ومن مزودين أوروبيين.

الحمامات: درج داخلي ومصاعد، حوض ممتد، غرفة خادمة، خزانة خاصة، حمامات وسبا للرجال وللنساء، تراسات واسعة، ردهة مصعد خاصة، مساحات ذات ارتفاع مزدوج، مكتب، منطقة دراسة، مكتبة، منطقة لعب.

تجهيزات تقنية: نظام تحكم ذكي بالإضاءة والتكييف والستائر والأمن.

المواقف: من 3 إلى 6 مواقف للشقة الواحدة ذات مساحات مختلفة، مواقع عديدة للزائرين.

مشروع الضيافة الجديد في دبي

تستعد مجموعة أمنيات العقارية، للكشف عن مشاريع الضيافة الجديدة والضخمة الخاص بها، والتي تنفذها في دبي. وكانت مجموعة التطوير العقاري، التي ساهمت على مدار 11 سنة ماضية في إنشاء عدد كبير من المباني السكنية والتجارية في المدينة، قد أبدت اهتماما في التوسع في مجال الضيافة والفنادق.

وتتضمن قائمة الأسماء التي ستستعرضها الشركة كلا من «مي باي ميليا» و«لانغهام»، العلامتين المرموقتين والرائدتين في عالم الضيافة العصرية، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى القادمة.

وقال مهدي أمجد: «نحن فخورون بالنتائج والإنجازات التي حققناها، والتي أدخلت إلى السوق العديد من المشاريع السكنية والتجارية في دبي». وعن المشاريع الأخرى، قال أمجد: «تعد العلامة الفندقية (لانغهام) اسما آخر تفخر أمنيات بجلبه إلى دبي، بكونها علامة أسطورية تمتلك إرثا يعود إلى عام 1865، ولكنها في الوقت نفسه علامة فندقية دائمة التجدد والتألق وهي الآن في الطليعة».

وكانت مجموعة أمنيات للتطوير العقاري قد أعلنت منذ تأسيسها عام 2005 في دبي عن العديد من المشاريع المميزة والتي تصل قيمتها إلى 16.2 مليار درهم إماراتي.

وتمتلك مجموعة التطوير العقاري التي تشهد توسعا متسارعا، خططا طموحة خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال محفظة مشاريع تطوير متنوعة تعمل على تنفيذها في قطاعي الضيافة والإسكان، ومنها أبراج «ون بالم» في نخلة جميرا، و«ذا باد»، و«أنوا» و«لانغهام بليس» و«ذا ستيرلينغ».