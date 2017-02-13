



فندق نسك المدينة ـ المدينة المنورة تطرح شركة الراية المتحدة العقارية فندق نسك المدينة في المنطقة الجنوبية المركزية من المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف، والذي يبعد عن الحرم 150 مترا، ويتألف من 150غرفة فندقية مختلفة المساحات مع توافرها بإطلالة مباشرة للحرم، ويضم دورا أرضيا للاستقبال مع مطاعم، و4 مصاعد، ودوران من مواقف السيارات وأمن وحماية 24 ساعة.

مشروع ناتورا دوجا سيتي - تركيا تطرح شركة دار الجوار العقارية مشروع ناتورا دوجا سيتي على مساحة 124 ألف متر مربع وتتكون من 21 برجا سكنيا وتحتوي على 1500 شقة و60 فيلا ومستشفى ومدرسة وكلية دراسات و4 أبراج تجارية وفندق ومبنى شقق فندقية وبموقع استراتيجي بين مطار أنقرة الدولي ومركز العاصمة وبالقرب من جامعات تركية.

ماربيا لاجون - إسبانيا تطرح شركة هومز العقارية مشروع ماربيا لاجون في منطقة ماربيا، من أكبر المشاريع الموجودة في اسبانيا، وهو أول مشروع يضم بحيرة اصطناعية بين الجبال، ويعمل المشروع على الطاقة البديلة لتوفير مصاريف الكهرباء والماء، بإطلالة بحرية وجبلية وأيضا إطلالة على البحيرة، مع حمامات السباحة، ومناطق خضراء شاسعة.

درووم بارك سبارنفودا - هولندا تطرح شركة القصور الحديثة مشروع درووم بارك سبارنفودا في أمستردام، وهو عبارة عن كمبوند شاليهات تتميز بالطابع المعماري الحديث والتسلم فوري، ويتكون من 40 شاليها، متوسط مساحة الشاليه 350م، ويقع بالقرب من الداون تاون وDAM SQUARE ويتميز بخدمات على مدار الساعة، والأمن والحراسة والاستقبال والمطاعم والسوبر ماركت.

مشروع ناينتي أفينيو - مصر تطرح مجموعة تبارك القابضة مشروع ناينتي أفينيو الذي يعتبر اكثر المواقع تميزا بالتجمع الخامس وهو عبارة عن مشروع سكني، بالاضافة الى مول تجاري على مستوى عالمي راق ويقع ناينتي افينيو على شارع التسعين الشارع الرئيسي في القاهرة الجديدة ويطل على الجامعة الأميركية.

برج فيتا سويت - البحرين تطرح شركة آفاق المستقبل العقارية برج فيتا سويت، منطقة الجفير بمملكة البحرين، ويتألف من 26 دورا، 290 شقة، ستوديو، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، صالة استقبال قاعة حفلات، مواقف سيارات، حمام سباحة خارجي، صالة رياضية، يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد.

مشروع akyazi towers - تركيا تطرح شركة آمار سيتي العقارية مشروع akyazi towers في مدينة طرابزون بتركيا، ويبعد 100 متر عن البحر، و250 مترا عن استاد طرابزون الجديد، ودقائق عن اكبر مراكز التسوق، و15 كم عن مطار طرابزون الدولي، وبإطلالة مباشرة على البحر والمناظر الطبيعية الخلابة، ومواقف سيارات، ومصعدين، ومساحات للمشي، وحمام سباحة.

مشروع جزر العالم - دبي تعرض شركة المزيدي العالمية العقارية مشروع جزر العالم في دبي وهو أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم (بيوت تحت الماء وشاليهات المانية) على البحر مباشرة مع اطلالة مميزة على برج خليفة، برج العرب والمارينا، وهو مشروع سكني استثماري مع إرادات مضمونة، ويعتبر مهما لمن يبحث عن التميز والفخامة.