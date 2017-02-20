

مشروع خريف صلالة سلطنة عمان تطرح شركة الهدف الذكي للتسويق والاستثمار العقاري مشاريع خريف صلالة ٤،٣،٢،١ بمنطقة الدهاريز بمدينة صلالة - محافظة ظفار والتي تقع على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان وتعتبر العاصمة السياحية لما تتميز به من مقومات سياحية طبيعية، ويتميز المشروع بموقعه المطل على شاطئ المحيط الهندي، والذي يبعد عن مطار صلالة الدولي 9 كم.



مشروع المنار المكي تطرح شركة هومز العقارية مشروع المنار المكي، والذي يحتوي على شقق فندقية، وتقوم بإدارته والإشراف عليه مجموعة هيلتون العالمية، ويقع المجمع السكني في أرقى أحياء مكة المكرمة وجاهز للتملك ومؤجر بالكامل لإدارة مجموعة هيلتون، وهو مقام على ربوة مرتفعة تطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كيلو فقط، بجوار هيئة تطوير مكة.



إنفينيتي للأجنحة الفندقية تطرح شركة إنفينيتي مشروع «إنفينيتي للأجنحة الفندقية» حيث يقع الفندق في قلب تقسيم تركيا، حيث قسمت المباني في هذا المشروع إلى عدة أجنحة فاخرة ومتنوعة، مطعم على سطح أحد المباني، معهد صحي، حوض سباحة، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية، الحمام التركي، المساج، أجنحة بانورامية ذات أسقف زجاجية متحركة.

برج الروز إمارة عجمان تطرح شركة ملتي فلاجز للعقارات مشروع برج الروز - امارة عجمان، والذي يقع على شارع الشيخ محمد بن زايد (شارع الامارات سابقا)، ويبعد عن مطار دبي 15 دقيقة ومطار الشارقة 10 دقائق ويتكون المشروع من 40 طابقا، بالاضافة الى 6 طوابق ومواقف خاصة، وخمسة نماذج مختلفة من الشقق غرفة وصالة وغرفتين وصالة، مسبح + جيم.



أجنحة فندقية بمكة المكرمة تطرح مجموعة أساسات العالمية فرصة تملك جناحك الفندقي بمكة المكرمة بفندق الشرفة مع كامل الخدمات الفندقية، حيث يضم الفندق 116 جناحا فندقيا ويقع على بعد 1200 متر من الحرم المكي ويضم مواقف سيارات ومطاعم وخدمة توصيل من وإلى الحرم على مدار 24 ساعة.

مجمع تيراس دي ريفر السكني البرتغال تطرح شركة يسر الدولية العقارية مجمع تيراس دي ريفر السكني في سنتر بورتيما والملتقى السياحي الأوروبي -الجارف - البرتغال، وتحيط به الحدائق الداخلية الخلابة ومسبح خاص بالمجمع وجراج خاص بكل شقة، ويتمتع بإطلالة رائعة على نهر الأرادو، ويبعد 3 دقائق من الشاطئ وملاعب الغولف تحتوي على كاميرات وأفراد للأمن داخل المجمع.

بيت عائلي ألمانيا تطرح مجموعة ماجد التركــــيت بيتا عائـــليا رقم العقار 4486 - المانيـــا، وهو جميل ونظيف وكبير في قلب الطبيعة على ضواحي مدينة ايدار اوبرشتاين بالقرب من ضفة نهر ناهي احد روافد نهر الراين، وتــــقدر مساحة السكن بـ 175 مترا مربعا، اما مساحة الحديقة فتبلغ 530 مترا مربعا.

لؤلؤة إليجا العاصمة سراييفو تطرح شركة الديار العقارية منتجع لؤلؤة إليجا في حي إليجا بالعاصمة سراييفو، حيث يتدرج على أكثر من 65000 متر مربع، وبحيرة صناعية على مساحة 2000 متر مربع، ويحتوي على خدمات ووسائل راحة، مركز ترفيهي، ناد رياضي، حمام سباحة داخلي، مطعم ومقهى في الديوانية، وتتوافر خدمات توصيل من المطار ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة الاعمال.