



مشروع مافيرا

في أسانيورت إسطنبول

تطرح شركة فيفا العقارية مشروع مافيرا في أسانيورت إسطنبول تركيا، على بعد دقيقتين من محطه المترو، و15 دقيقة عن مطار اتاتورك، و5 دقائق إلى مرمرة بارك، ودقيقة عن السوبر ماركت، ويحتوي المشروع على شقق صممت بعناية، وبمساحات خضراء، امن وحراسة، مواقف سيارات، حمام تركي، ساونا، جاكوزي، ناد صحي رياضي، حمام سباحة مغلق.