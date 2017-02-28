مشروع مافيرا
في أسانيورت إسطنبول
تطرح شركة فيفا العقارية مشروع مافيرا في أسانيورت إسطنبول تركيا، على بعد دقيقتين من محطه المترو، و15 دقيقة عن مطار اتاتورك، و5 دقائق إلى مرمرة بارك، ودقيقة عن السوبر ماركت، ويحتوي المشروع على شقق صممت بعناية، وبمساحات خضراء، امن وحراسة، مواقف سيارات، حمام تركي، ساونا، جاكوزي، ناد صحي رياضي، حمام سباحة مغلق.
مشروع
ناتورا دوجا سيتي
تطرح شركة دار الجوار العقارية مشروع ناتورا دوجا سيتي على مساحة 124الف متر مربع تتكون من 21 برجا سكنيا تحتوي على 1500 شقة و60 فيلا ومستشفى ومدرسة وكلية دراسات و4 ابراج تجارية وفندق ومبنى شقق فندقية بموقع استراتيجي من حيث المكان بين مطار انقرة الدولي ومركز العاصمة وبالقرب من جامعات تركية.
بلو واتر مول التجاري
الخيران
شركة عذراء العقارية تطرح مشروع بلو واتر مول التجاري Blue Water Mall الذي يتيح للأفراد والشركات فرصة استثنائية لتملك وحدات تجارية بسند ملكية منفصل (تمليك حر) في مدينة صباح الأحمد البحرية الواعدة بالخيران. انضم إلى عالم الأعمال التجاري وامتلك محلك التجاري الآن في بلو واتر مول.
فندق الديرة
دبي
تطرح شركة دار الكوثر العقارية فرصة للاستثمار في مشروع جزر الديرة في دبي، حيث تعتبر من المشاريع النادرة جدا في الوقت الحالي في واحدة من افضل واقوى المواقع العقارية في امارة دبي في قلب الخليج العربي.
مشروع بانوراما
بلغاريا
شركة برستيج المتحدة العقارية تطرح مشروع بانوراما في مدينة يورغاس الساحلية على البحر الأسود ببلغاريا ويشمل فندق 4 نجوم وينتفع المالك في المشروع بجميع خدمات المنتجع السياحية من سبا وأحواض سباحة ومطاعم وكافيهات، كما يطل المشروع على شاطئ صني بيتش مع امكانية تملك شقة أو فيلا مستقلة مع حوض سباحة خاص.
مجمع سكني
في قلب العاصمة برلين
تطرح شركة 3D العقارية مشروعا في قلب العاصمة الألمانية برلين، وهو عبارة عن مجمع سكني متكامل الخدمات، ويتميز بتصميمات انيقة من الداخل والخارج، وبمساحات متعددة، وتشطيبات عالية الجودة، وبالقرب من خطوط النقل المركزية والدولية في برلين.
مشروع فندق
مجموعة الحرمين
شركة المملكة الخليجية تطرح فندق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتكون من برج فندقي 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهر، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وتوفير للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.
مشروع سياحي
في طرابزون تركيا
تعتبر تركيا وجهة سياحية مميزة ومن هذا المنطلق تبنت شركة أموال الكويت العقارية مشروعا سياحيا ضخما على البحر الأسود يبعد خمس دقائق عن المطار وهو مشروع متكامل عبارة عن مجمع سكني كومباوند مكون من تسعة أبراج مع كامل الخدمات بأسلوب حضاري متطور ليتواكب مع الحياة العصرية لخدمة السائح.
شقق سكنية
في بيرمنجهام بريطانيا
شركة توب للتسويق العقاري تطرح شققا سكنية في بيرمنجهام- بريطانيا Birmingham-UK تتنوع بين غرفة وصاله وغرفتين وصاله بمساحات متنوعه دفعة مقدمة 30% والباقي عند التسلم، تعد بيرمنجهام ثاني اكبر مدينة في بريطانيا بعد لندن وصنفت في المركز الاول لأكثر المدن الجاذبة للاستثمار في غرب اوروبا عام 2015.