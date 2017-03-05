أحمد الصفار

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القطاع العقاري هو القطاع الاقتصادي الأكثر أماناَ

اليوم موعد انطلاق فعالياته



تنطلق فعاليات معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق، في فندق الريجنسي بمنطقة البدع في الكويت، والذي تنظمه شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة عقارية محلية ودولية، أكدت على التواجد في هذا الحدث الاستثنائي بالدولة في دورته الحالية التي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقد صرح رئيس مجلس إدارة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد عبدالوهاب الصفار عن ترحيبه الشديد بالشركات المشاركة في هذا الحدث ودعوة كل المهتمين والمستثمرين بالقطاع العقاري والاستثماري بالتواجد في هذا المعرض، وذلك لتميز هذا الحدث عن غيره من الأحداث في أكثر من مجال.

وأكد الصفار على أهمية المعرض والتجمعات الاقتصادية في تقديم العروض والفرص لزوارها ومستثمريها والمستهلك بشكل يتيح جو من التنافس الإيجابي بين الشركات في طرح منتجعات عقارية ذات جودة أعلى وأسعار أفضل ما ينصب لصالح المستثمر والمشترين من جهة ومن جهة أخرى يتيح للشركات فرصة للتواصل وبناء جسور الثقة بينها وبين المستثمرين.

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وبين الصفار عن تبني إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات على سياسة أكثر دعما للبرامج والأحداث النوعية التي تكسب للمستثمرين والمستهلكين أغلب السلبيات الموجودة في السوق العقاري خاصة والأسواق الاقتصادية عامة، وقد بدأت هذه السياسة بدعم برنامج عقاري على قناة الراي تحت اسم القرار يعرض كل يوم اثنين الساعة التاسعة والنصف مساء ويحتوي على العديد من الفقرات القيمة والمفيدة للمستثمرين، مؤكدا على أن اكسبو سيتي تفتخر بدعم البرامج النوعية وخاصة لوجود الكوادر الوطنية الكويتية.

وتابع الصفار حديثه بإعلانه عن تقديم المزيد من الأمور التي ترفع مستوى التوعية الاقتصادية بالمجتمع، وذلك حرصا على المسؤولية الأخلاقية بنوعية الناس نحو استثمارات آمنة وموثوقة، مؤكدا طرح المزيد من الوسائل في المستقبل القريب.

واختتم الصفار تصريحه بتوجيه دعوة للمستثمرين باختيار المشاريع العقارية ذات الأصل العقاري والعائد الطبيعي واختيار دول ذات تاريخ وخبرة في التعامل مع المستثمر الأجنبي ومرحبا بدعوة كل المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري بزيارة هذا الحدث للتعرف عن كثب على أحدث المشاريع والمستجدات الحالية بأسواق العقار والاستثمار والمال، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح وأن يعم الخير والسلام على جميع البلدان والدول.