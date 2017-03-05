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القطاع العقاري هو القطاع الاقتصادي الأكثر أماناَ
- اليوم موعد انطلاق فعالياته
تنطلق فعاليات معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق، في فندق الريجنسي بمنطقة البدع في الكويت، والذي تنظمه شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة عقارية محلية ودولية، أكدت على التواجد في هذا الحدث الاستثنائي بالدولة في دورته الحالية التي تستمر حتى الأربعاء المقبل.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد عبدالوهاب الصفار عن ترحيبه الشديد بالشركات المشاركة في هذا الحدث ودعوة كل المهتمين والمستثمرين بالقطاع العقاري والاستثماري بالتواجد في هذا المعرض، وذلك لتميز هذا الحدث عن غيره من الأحداث في أكثر من مجال.
وأكد الصفار على أهمية المعرض والتجمعات الاقتصادية في تقديم العروض والفرص لزوارها ومستثمريها والمستهلك بشكل يتيح جو من التنافس الإيجابي بين الشركات في طرح منتجعات عقارية ذات جودة أعلى وأسعار أفضل ما ينصب لصالح المستثمر والمشترين من جهة ومن جهة أخرى يتيح للشركات فرصة للتواصل وبناء جسور الثقة بينها وبين المستثمرين.
وبين الصفار عن تبني إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات على سياسة أكثر دعما للبرامج والأحداث النوعية التي تكسب للمستثمرين والمستهلكين أغلب السلبيات الموجودة في السوق العقاري خاصة والأسواق الاقتصادية عامة، وقد بدأت هذه السياسة بدعم برنامج عقاري على قناة الراي تحت اسم القرار يعرض كل يوم اثنين الساعة التاسعة والنصف مساء ويحتوي على العديد من الفقرات القيمة والمفيدة للمستثمرين، مؤكدا على أن اكسبو سيتي تفتخر بدعم البرامج النوعية وخاصة لوجود الكوادر الوطنية الكويتية.
وتابع الصفار حديثه بإعلانه عن تقديم المزيد من الأمور التي ترفع مستوى التوعية الاقتصادية بالمجتمع، وذلك حرصا على المسؤولية الأخلاقية بنوعية الناس نحو استثمارات آمنة وموثوقة، مؤكدا طرح المزيد من الوسائل في المستقبل القريب.
واختتم الصفار تصريحه بتوجيه دعوة للمستثمرين باختيار المشاريع العقارية ذات الأصل العقاري والعائد الطبيعي واختيار دول ذات تاريخ وخبرة في التعامل مع المستثمر الأجنبي ومرحبا بدعوة كل المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري بزيارة هذا الحدث للتعرف عن كثب على أحدث المشاريع والمستجدات الحالية بأسواق العقار والاستثمار والمال، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح وأن يعم الخير والسلام على جميع البلدان والدول.
رويال ريفر سايد شيفيلد بريطانيا
تطرح شركة داون تاون العقارية شروع رويال ريفر سايد في مدينة شيفيلد في بريطانيا، ويتكون من أرضي وأربعة طوابق بعدد 132 وحدة، وهو سكن طلاب مجهزة ومؤثث بالكامل على أعلى مستوى، يبعد عن جامعة شيفيلد 5 دقائق، وجامعة شيفيلد كوليج 10 دقائق، جامعة شيفيلد هاللام 9 دقائق محطة الباص دقيقة واحدة، ومحطة القطار 5 دقائق.
مشروع ناتورا دوجا سيتي
تطرح شركة دار الجوار العقارية مشروع ناتورا دوجا سيتي على مساحة 124 الف متر مربع، تتكون من 21 برجا سكنيا تحتوي على 1500 شقة و60 فيلا ومستشفى ومدرسة وكلية دراسات و4 أبراج تجارية وفندق ومبنى شقق فندقية وهو في موقع استراتيجي من حيث المكان بين مطار انقرة الدولي ومركز العاصمة وبالقرب من جامعات تركية.
فندق نسك المدينة المدينة المنورة
تطرح شركة الراية المتحدة العقارية فندق نسك المدينة في المنطقة الجنوبية المركزية في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف يبعد عن الحرم 150 مترا، يتكون من 150 غرفة فندقية مختلفة المساحات، دور أرضي استقبال + مطاعم، 4 مصاعد + 2 دور مواقف سيارات وأمن وحماية 24 ساعة، غرف فندقية، وبإطلالة مباشرة على الحرم.
مشـروع المنار المكي مكة المكرمة
تطرح شركة هومز العقارية مشروع المنار المكي، شقق فندقية بإدارته تحت إشراف مجموعة هيلتون العالمية، المجمع السكني في أرقى أحياء مكة المكرمة وهو جاهز للتملك ومؤجر بالكامل لإدارة مجموعة هيلتون، يطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كيلومترات فقط، بجوار هيئة تطوير مكة.
شقق سكنية في بيرمنغهام بريطانيا
شركة توب للتسويق العقاري تطرح شققا سكنية في بيرمنغهام - بريطانيا Birmingham-UK تتنوع بين غرفة وصالة وغرفتين وصالة بمساحات متنوعة دفعة مقدمة 30% والباقي عند التسلم، وتعد بيرمنغهام ثاني اكبر مدينة في بريطانيا بعد لندن وصنفت في المركز الاول لأكثر المدن الجاذبة للاستثمار في غرب أوروبا عام 2015.
بلو واتر مول التجاري خيران
شركة عذراء العقارية تطرح مشروع بلو واتر مول التجاري «Blue Water Mall» الذي يتيح للأفراد والشركات فرصة استثنائية لتملك وحدات تجارية بسند ملكية منفصل (تمليك حر) في مدينة صباح الأحمد البحرية (خيران) الواعدة.
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برج فيتا سويت مملكة البحرين
تطرح شركة آفاق المستقبل العقارية برج فيتا سويت، منطقة الجفير بمملكة البحرين، يتألف من 26 دورا، 290 شقة، ستوديو، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، صالة استقبال قاعة حفلات، مواقف سيارات، حمام سباحة خارجي، صالة رياضية، يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد.
مجمع علياء الدوبلكس السكني
تطرح مجموعة بافاريا مجمع علياء الدوبلكس السكني في ضاحية صباح السالم قطعه 2 يقام المشروع على مساحه 3000م2 على شارع رئيسي اربع وجهات يتكون مشروع علياء من 4 أبراج منفصلة وحدات سكنية مساحة الشقة صافية 71م2 - 126.8 م2 دوبلكس 136.2م2 دوبلكس 149.0م 2 دوبلكس وبه خدمات فندقية.
مشروع فندق مجموعة الحرمين
شركة المملكة الخليجية تطرح فندق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتكون من برج فندقي 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وتوفير للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.
منتجع إنفينتي «أوسنيك» البوسنة
تطرح شركة انفينتي العقارية مشروع منتجع إنفينتي (أوسنيك) في جمهورية البوسنة والهرسك، بمساحات بناء متنوعة 145م2 - 160م2 - 200م2 - 400 م2 وشققا سكنية بمساحات مختلفة، في موقع متميز على الطريق الرئيسي، إطلالات ساحرة، قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية.
مشروع Hoyo 19 إسبانيا
تطرح شركة الهدف الذكي للتسويق والاستثمار العقاري مشروع Hoyo 19 في منتجع الغولف في منطقة لوس فلام المرموقة بجانب فندق فيلا باديرنا ذي الخمس نجوم، في قلب الميل الذهبي ومحاط بثلاثة من أكثر ملاعب الغولف أهمية في منطقة كوستا ديل سول: فلامينجوز، ألفريني وترامورس، المشروع جاهز للتسليم.
مشروع أموال شرم شرم الشيخ
تبحث شركة أموال الكويت دوما عن الواجهات السياحية الأجمل في العالم، حيث إن شرم الشيخ يقصدها سياح كثر للبحث عن أعماق البحار واكتشاف المخلوقات لهذا تبنت مشروعها منتجع أموال شرم في واحدة من أرقى الأماكن في شرم الشيخ والتي تقع في الهضبة وهو عبارة عن منتجع سياحي متكامل الخدمات العصرية.
برج هاجر مكة المكرمة
تطرح شركة مرابحات للحلول العقارية برج هاجر هو أحد أضخم الأبراج السبعة في مجموعة أبراج البيت المقامة على أرض وقف المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود في مدينة مكة المكرمة ومقابل الكعبة المشرفة مباشرة وعلى خطوات من باب الملك عبدالعزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية.
مشروع بسنتر مدينة مانشستر
شركة KPR العقارية تطرح مشروع Hilux وهو مشروع سكني بسنتر مدينة مانشستر وقريب من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الاقدام، وبمساحات مختلفة ومفروشة بالكامل وجميع الخدمات متوافرة بالمشروع، من امن وحراسة 24 ساعة ومسابح ومطاعم وخدمات فندقية 24 ساعة، وسهولة في السداد.
استثمر في الخليج التجاري دبي
دار الكوثر العقارية طرحت مشاريع عدة في العديد من أنــحاء الـــعالم كعـــمان والأردن والإمــــارات والسعودية وبريـــطانيا، ومـــن أهـــم ما تطرحه استديوهات بمشروع برج AG الـــذي يتميز بموقعه في أرقى كــم2 في العالم في قـــلب الخلـــيج التجاري لمدينة دبي وبجانب برج خليــفة.