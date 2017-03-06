عبده: «آمار سيتي» تتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية

الأباصيري: «كي بي أر العقارية» تعرض العديد من المشروعات في تركيا وإنجلترا والبوسنة

البدر: «برستيج المتحدة» تطرح مشروع منتجع الكويت في سراييفو

غازي: «3D العقارية» تشارك بمشروع مجمع سكني حديث متكامل الخدمات في قلب العاصمة برلين

شنودة: «ملتي فلاجز العقارية» تطرح وتسوق مشروع برج الروز في الإمارات

صقر: «تبارك القابضة» تعرض «ناينتي أفينيو» أضخم مشروعاتهافي التجمع الخامس

المرشاد: «أساسات العالمية» تكشف عن فندق الشرفة في مكة المكرمة

الشمري:«فيفا العقارية» تسوق لمشروع MAVERA AHSEN السكني في تركيا



تطرح شركات جديدة مشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق والمقام حاليا في الريجنسي ويستمر حتى 8 الجاري من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وتشارك كل من شركة برستيج العقارية وشركة آمار سيتي و3D العقارية وشركة كي بي أر العقارية وتبارك القابضة ومالتي فلاجز العقارية ومجموعة أساسات العالمية العقارية وفيفا العقارية بمشاريع كبيرة ومتميزة تطرح في السوق الكويتي.

«آمار سيتي»

قال مدير المبيعات بالشركة محمد عبده ان «آمار سيتي» بدأت مؤخرا بتملك عمارات استثمارية في ألمانيا قابلة للتحويل إلى شقق فندقية، حيث من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات على المستثمرين من خلال حصص مستقلة بسعر 2000 دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي وقدره 14%، على أن يتم التخارج من هذه الحصص بعد 3 سنوات من التملك.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تعتبر مناسبة جدا للاوضاع الحالية التي يبحث فيها المستثمر عن فرص ذات عوائد مجدية ومخاطر محدودة، لاسيما في ظل تراجع العديد من الاسواق والادوات الاستثمارية الاخرى عن تحقيق العوائد المرجوة في ظل تقلبات الاسواق الحالية.

وأكد عبده أن «آمار سيتي» مستمرة في طرح مشاريعها العقارية في ألمانيا وتركيا، حيث تواصل تسويق مشروعها في منطقة «بهشاشهير» في اسطنبول، وهو عبارة عن مشروع سكني ضخم يتم تسليمه على ثلاث مراحل يعتبر اونور بارك لايف من أجمل المشاريع في مدينة بهشة شاهير في اسطنبول الأوروبية والذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لأسطنبول وذلك بفضل التصميم العصري الذي يعكس مفهوم الراحة والرفاهية ويبعد عن اكباتي مول 500 متر.

وقال عبده إن الشركة تطرح مجموعة من المشاريع الجديدة في مدينة «طرابزون» التي أصبحت تشهد توجها كبيرا يفوق التوجه على جميع المدن التركية الأخرى، وذلك لما تمتاز به طرابزون من مناخ وطبيعة ومواقع سياحية، فضلا عن إطلالتها على البحر الاسود من جهة وقربها من جورجيا من الجهة الاخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار العقارات في طرابزون أرخص كثيرا من أسعار اسطنبول.

وأوضح أن «آمار سيتي» وبالتحالف مع شريكها AKS في طرابزون، فإنها تقدم للعملاء عوائد على الاستثمار العقاري هناك بواقع 25%، حيث يتم توثيق هذا البند ضمن عقود العملاء.

وحول أحدث مشاريع الشركة في طرابزون كشف عبده عن طرح مشروع «اكيازي تاورز» المؤلف من 3 بلوكات بإطلالة مباشرة على البحر وبقرب من ستاد طرابزون الجديد وعلى بعد 8 كيلومترات من قلب المدينة و15 كيلو من المطار، وايضا مشروع اخر وهو «ان بارك» المؤلف من 2 بلوك بإطلالة مباشرة على البحر حيث يبعد عن المدينة 5 كيلومترات ويبعد دقائق عن اكبر مراكز التسوق في مدينة طرابزون وذلك بعد نجاح الشركة بالتحالف مع شركة AKS في تسليم وثائق العملاء في مشروع «بيرلاند 1001»، وتسليم مشروع «سفير بروجكت» بالكامل (800 شقة)، فيما تم تسليم عملاء مشروعي «أكوا مارين» و«أكوامارين بلاتينيوم» منتصف العام 2016 وبحسب الخطة الموضوعة لذلك.

«كي بي آر»

قال المدير التنفيذي في «كي بي أر العقارية» حسين الأباصيري ان الشركة ستقدم خلال المعرض أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة في إنجلترا وتركيا والبوسنة، لافتا إلى أن الشركة ستطرح في المعرض العديد من المشروعات في تركيا وإنجلترا والبوسنة ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول.

وأوضح الأباصيري أن المشروع الأول يعد من أفضل المشاريع بالمنطقة وذلك لموقعه الجيد وسط المدينة وقربه من مطار اتاتورك وجميع الخدمات ويتميز المشروع بالتسليم الفوري وأسعار تنافسية مع سهولة في السداد، أما المشروع الثاني فهو مشروع فلل بإطلاله مباشرة على بحر مرمرة بتسليم فوري وأسعار تنافسية وسهوله في السداد أيضا.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة سوف تطرح أيضا مشروعا في مدينة طرابزون الساحرة على الطريق الساحلي مباشره ويمتاز المشروع بوجود جميع الخدمات ومول تجاري ضخم وإطلالات مباشرة على البحر الاسود.

وبين الأباصيري أن الشركة ستطرح مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة ومن أبرزها «مشاريعنا في مركز مدينة مانشستر ومركز مدينة ليفربول التي تتمتع بالرفاهية والفخامة وخدماتها الفندقية وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الاقدام.

أما في البوسنة، قال الأباصيري إن الشركة ستطرح مشروع لؤلؤة وهو أفضل مشروع بمنطقة اليجا لما يتمتع به من خدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية ويتميز المشروع أيضا بقربه من مطار سراييفو ومركز المدينة.

«برستيج العقارية»

أشار المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في شركة برستيج المتحدة العقارية نواف البدر الى إن المشاركة في المعرض تأتي لتسويق عدة مشاريع في جمهورية البوسنة والهرسك، وقال: تخصصنا في الاستثمار العقاري في البوسنة ناتج من متابعتنا الطويلة لهذا السوق الواعد، فالبوسنة تجمع بين جمال الطبيعة وتوجه رؤوس الاموال الخليجية والعالمية، والمرونة القانونية والتسهيلات الاجرائية للاستثمار مما يجعلها قبلة للمستثمر الواعي والذكي. وأشار البدر إلى أن رؤية الشركة تتمحور حول توفير الفرص الواعدة، في اطار قانوني أمن متكامل وان كسب ثقة عملائنا هي (غايتنا) ومصداقيتنا هي (رصيدنا).

وتابع: تأخذ شركة برستيج على عاتقها تقديم افضل المشاريع وبأفضل الاسعار وتعتمد الشركة على الدراسة العميقة والدقيقة لأي مشروع ممكن أن تطرحه في السوق وقبل البدء في اعتماده، مما يساعد ويضمن للمستثمرين الاستثمار الايجابي.

وأكد البدر على ان الشركة تلتزم في جميع تعاملاتها بمبدأ الشفافية والوضوح، كونها تحرص على أن تكون علاقتها مبنية على الثقة والنزاهة فإن الشركة تدرك أن الشفافية هي المفتاح الاساسي لبناء الثقة.

وتابع: الاستراتيجية المدروسة التي تتبناها الشركة في اعمالها هي انعكاس للدقة والعناية التي ترتكز عليها في جميع قرارتها وتتمثل في عقد شراكة وعلاقة تعاون مع غيرها من الشركات المحلية والخارجية العاملة في قطاع العقار، والحرص على تحقيق مردودات ملموسة وعوائد مجزية لجميع العملاء، واكتساب سمعة مرموقة والمحافظة عليها في الاسواق المحلية والخارجية.

وبين البدر ان اهم ما يميز مشاريع شركة برستيج المتحدة العقارية هو انها مملوكة للشركة وبذلك تكون الشركة هي المالك والمطور والمسوق لجميع المشاريع المطروحة.

وذكر ان الشركة تطرح مشروع «منتجع الكويت - سيراييفو»، يعد أول منتجع كويتي «سكني- سياحي» في العاصمة البوسنية سراييفو وأكبرها، حيث يقع على مساحة 65 ألف متر مربع، كما يعتبر مشروعا متكامل الخدمات الأمنية والترفيهية.

وبين البدر أن الشركة تطرح أيضا مشروع «ريان – فيسكو» وهو عبارة عن مجموعة أراض سكنية على مساحة 30 ألف متر ويحتوي على 55 وحدة سكنية، ويقع المشروع بالقرب من نهر البوسنة العظيم والطريق السريع، فيما يبعد عن مركز فيسكو والمجمعات التجارية وسكة القطر ومحطة الباصات بحدود كيلومتر واحد فقط.

وتابع: نطرح أيضا مشروعا خليجيا في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع نسمة الطائف».

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 34 ألف متر مربع، ويتكون من 47 فيلا و130 شقة، كما يمتاز بوجود نظام أمن وحراسة على مدار الساعة، ويضم مبنى خدمات لتلبية احتياجات الملاك.

وتابع: تسوق الشركة من خلال المعرض، مشروع ربوة السكني الواقع في مدينة اسطنبول الأوروبية، ومشروع في بلغاريا ويقع في مدينة يورغاس الساحلية على البحر الأسود، ويشمل المشروع فندق 4 نجوم وينتفع المالك فيه بجميع خدمات المنتجع السياحية من سباحة وأحواض سباحة ومطاعم وكافيهات.

«3D العقارية»

قالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة 3D العقارية هبة غازي إن الشركة تأسست لتصبح إحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والامارات والتي يشرف على التطور والارتقاء بها كادر مهني متخصص من نخبة المدراء التنفيذيين والموظفين ذوي الخبرة العقارية المتأصلة.

وتابعت: وضعنا في مقدمة أولوياتنا بناء علاقات عمل متينة تقوم على مبادئ من الشراكة تتفق على المصالح والأهداف، ونعمل على تقديم حزمة منوعة من الخدمات الشاملة والمنتجات العقارية المتكاملة تستهدف أعلى العوائد بأقل نسبة من المخاطر وتوفير فرص لتطوير العقار والاستثمار».

ولفتت غازي إلى أن من أكبر مساهمي الشركة هما «شركة جرين هيلز»، إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط و«شركة بلو تشيز» سعيا لتقديم أنشطة قوامها التنوع والابتكار والقيمة المضافة.

وأكدت ان شركة 3D العقارية توفر حزمة متباينة من 3 منتجات وخدمات لقاعدة عملائها العريضة وتشمل التسويق العقاري وإدارة املاك الغير، قسم المباني الذكية، وكيل تعليمي للجامعات الاسترالية، حيث ان شعار الشركة هو «كل ما هو جديد ومفيد».

وبينت ان ما يميز الشركة هو إرساء وجود قوي ومؤثر للشركة في الأسواق الواعدة للتطوير العقاري، وكذلك تلبية احتياجات العملاء في عقاراتنا وتزويدهم بما يفوق توقعاتهم.

وتابعت: تحظى شركة «3D العقارية» بخبرات طويلة ومعرفة عميقة لسوق العقار في المنطقة الخليج والشرق الاوسط، ونحن نفتخر بتفرد مهاراتنا العملية وتميز مواردنا البشرية واستثنائية ما نعده من دراسات وبحوث تحليلية تخدم سوق العقار».

وأكدت غازي ان هذا الوقت هو الانسب لإقامة مشاريع متميزة في اسواق جديدة لجذب وانتباه العميل، اذ تعتزم الشركة تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وافريقيا وأوروبا، ألمانيا، برلين. وأشارت إلى أن الشركة تطرح مشروع مجمع سكني حديث متكامل الخدمات في قلب العاصمة برلين يحتوي على 266 شقة متعددة المساحات ذات تصميمات انيقة من الداخل والخارج وتشطيبات عالية الجودة باستخدام معايير طاقة حديثة مصرح بها من بنك التنمية الالماني.

وعن مشروع دولة الامارات – دبي قالت غازي ان المشروع عبارة عن وحدات سكنية في قلب نخلة جميرا مركز العقارات السكنية المتميزة والفنادق الراقية ومقر للفعاليات الرياضية والحفلات والانشطة الترفيهية والاحتفالات.

أما عن دولة بلغاريا – BANSKO & BURGAS لفتت غازي إلى مشروع مدينة بانسكو BANSKO احد اكبر واهم المنتجعات الشتوية في بلغاريا، مقر دولي لألعاب التزلج على الجليد، وكذلك مشاريع في بريطانيا مانشستر، تايلند بتايا.

«ملتي فلاجز»

وقال مدير البيع والتسويق في شركة «ملتي فلاجز العقارية» سامح شنودة إن شركته ستقوم بطرح وتسويق مشروع برج الروز في الإمارات، ويقع على شارع الشيخ محمد بن زايد.

ولفت شنودة إلى أن المشروع يقع في اكبر طريق في دولة الامارات العربية المتحدة، ويتكون من 40 طابقا، بالإضافة إلى 6 طوابق مواقف خاصة.

وأكد ان المشروع يعتبر امتدادا للتطور العمراني الكبير الذي تشهده امارة عجمان ودولة الامارات العربية المتحدة بقيادة حكامها الكرام.

ولفت إلى أن الشركة قامت ايضا بطرح احدث مشروعاتها بمدينة تبيليسي عاصمة دولة جورجيا التي تشهد حاليا تطورا سياحيا ملحوظا واقبالا شديدا من جميع انحاء العالم، ما يخلق فرصا كبيرة للاستثمار العقاري.

جدير بالذكر ان البرج الجديد هو الاكبر والاحدث على الاطلاق بالمنطقة المحيطة، كما يتمتع بخدمات شاملة على اعلى مستوى تماثل الخدمات الفندقية.



ودعا شنودة جميع المهتمين بالاستثمار العقاري في دولة الإمارات زيارة المعرض والتعرف عن قرب على مشروعات الشركة.

«تبارك القابضة»

وقال مدير فرع الكويت لمجموعة تبارك القابضة وليد صقر إن الشركة ستطرح خلال فترة المعرض احدث واضخم مشروعات المجموعة في القاهرة الجديدة - ناينتي افينيو- التجمع الخامس - مصر ومشروع كابيتال ايست - مدينة نصر.

وأشار صقر إلى أن المجموعة نفذت نسبة تقارب 75% من انشاءات احدث مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة وهو مشروع ناينتي افينيو بالتجمع الخامس والذي سيبدأ تسليم مرحلته الاولى في صيف 2017 وتم فتح باب الحجز للمشروع.

وافاد بان هذه الفترة تعد الانسب للتعاقد ولامتلاك العقار في مصر وذلك بسبب فرق العملة بين الدينار والجنيه في الوقت الحالي.

وبين صقر ان مشروع ناينتي افينيو الذي يعتبر اكثر المواقع تميزا بالتجمع الخامس وان المشروع سكني تجاري اداري على مستوى عالمي راق.

واشار الى ان مشروع ناينتي افينيو هو المعيار الجديد للحياة الراقية، ويوفر الحياة الفريدة التي فيها المزيج المثالي من الراحة والهدوء فانت تتمتع بحياة هادئة داخل ارقى كمبوند بالتجمع الخامس.

وتابع: سوف تقوم الشركة بتنفيذ مول ناينتي افينيو العالمي حيث يعد اكبر مول تجاري بالتجمع الخامس على مساحة 66000 متر وسوف يشمل كل الخدمات العصرية والترفيهية من مطاعم عالمية وارقى الماركات التجارية ومجمع سينمات مكون من 6 دور عرض سينمائي على اعلى مستوى.

وكشف صقر ان الشركة ستقدم خدمات فندقية على اعلى مستوى لملاك مشروع ناينتي افينيو وذلك من خلال اكبر الشركات المتخصصة في الادارة الفندقية لنوفر لعملائنا الكرام كل سبل الراحة والاستمتاع وتقديم افضل الخدمات على مدار 24 ساعة بما يناسب العميل الشرقي.

ولفت إلى أن المجموعة بدأت تنفيذ احدث مشروعات الشركة بالقاهرة في مدينة نصر وهو مشروع كابيتال ايست وبالفعل تم فتح باب الحجز للمشروع والذي يعتبر اكثر المواقع تميزا في مدينة نصر، واضاف ان كابيتال ايست مشروع سكني على مستوى عال وراق وبأسعار تنافسية تناسب كل الشرائح وبتسهيلات في السداد حتى 5 سنوات.

وتابع: المشروع يعد فرصة حقيقية للتملك بأسعار وطرق سداد مبتكرة، اذ يقع مشروع كابيتال ايست بالقرب من محور المشير طنطاوي الجديد الذي يربط مدينة نصر ومنطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، فهو في موقع مميز وقريب من المطار وكل المحاور الرئيسية للقاهرة، بالاضافة لبناء الجامعة الصينية بالقاهرة بجوار المشروع مباشرة.

وبين ان المشروع يمتد على مساحة 25 الف متر مربع ويشمل 20 عمارة سكنية داخل كمبوند محاط بسور وبوابات وأمن 24 ساعة وتتميز جميع الوحدات بإطلالات رائعة على شوارع رئيسية او لاندسكيب.

وتابع: يضم المشروع ايضا بحيرات بوسط المشروع لإعطاء شكل جمالي للمكان، كما سيتم عمل روف جاردن فوق العمارات للتمتع بجو رائع من الحدائق مع سكاي فيو رائع من اعلى العمارات السكنية.

واشار الى ان مشروع كابيتال ايست تم تصميمه وتصميم وحداته على ايدي اكبر المتخصصين ليتم تسليمها كاملة التشطيب سوبر ديلوكس بأعلى معايير الجودة وبذلك هي الاستثمار الامن لك وللأسرة وهذا لتنوع المساحات بالمشروع حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 88 مترا وتوجد وحدات غرفتين وثلاث غرف لنلبي كل احتياجات العميل الراغب في السكن او الاستثمار.

ولفت الى ان مجموعة تبارك تقدم لعملائها فرصة التسلم والسكن الفوري بمشروعاتها في المعادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجموعة نفذت مشروع ساندري تاورز الذي يعد من افضل وارقى المشروعات العقارية السكنية بمنطقة المعادي الجديدة وذلك لما تتميز به وحدات المشروع من رؤية خلابة للمساحات الخضراء.

«أساسات العقارية»

وصرح رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أساسات العالمية العقارية مشاري مرشد المرشاد المستثمر والوكيل الحصري لإدارة وتشغيل فندق الشرفة في مكة المكرمة الذي يبعد عن الحرم المكي حوالي 1200 متر، أن الفندق تديره المجموعة ويتكون من 116 وحدة سكنية مفروشة بكامل خدماتها.

وتابع: يوجد في الفندق الجديد مصلى كبير يتسع لعدد 300 مصل وتوجد حضانة للأطفال ومجلس رجال منفصل ديوانية بالإضافة إلى مطعم بوفيه راق لخدمة المعتمرين والحجاج وتوجد خدمة توصيل من وإلى الحرم المكي بسيارة جديدة ويمتاز الفندق بإدارة متكاملة على أعلى مستوى من خدمات التنظيف وغسل الملابس والتحميل والتنزيل للأمتعة.

وبين المرشاد أنه تم تشطيب الفندق وتجهيزه بالكامل قبل 5 شهور لاستقبال المعتمرين والحجاج إلى بيت الله الحرام.

من جهته، قال المرشاد انه تم تأسيس شركة مساهمة مصرية سنة 2015 بنسبة شراكة كويتية بلغت 98% للاستثمار في القطاع الزراعي والعقاري وقد تم تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (3000 فدان زراعي) 12 مليون متر مربع لإنتاج المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني.

وذكر المرشاد انه سوف يتم طرح جزء من الاراضي للبيع للراغبين بالشراء مزارع تتألف من 5، 10، 15 فدانا خلال فترة المعرض.

«فيفا العقارية»

وتشارك شركة فيفا العقارية في المعرض، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الشمري قائلا «شركة فيفا العقارية تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الداخلية والخارجية وذلك بفضل الإمكانات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بخبراته واختيارها لأفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها وطرق تسويقها في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام».



ولفت الشمري إلى أن الشركة تستخدم أدوات تسويقية فعالة والتي تقوم بالتسويق في (تركيا- اسطنبول- اسنيورت) لمشروع MAVERA AHSEN نخبة المشاريع لنخبة العائلات، وهو بنايتين ذات تصميم عصري تشملان على 192 وحدة سكنية صممت بعناية تنتظر مالكيها المميزين.



وبين ان المشروع يقع في أكثر المناطق تطورا ونموا فهي تعد نقطة اتصال بين الطريق الرئيسي E5 Tem والطريق الأوروبي السريع في بهشة شهير، ما يجعل الوصول للمناطق السياحية ومراكز التسوق بسهولة».

وتابع: يبعد المشروع عن محطة المترو 1كم وعن مطار أتاتورك 12كم، أما عن مرمرة بارك والذي يعد من أكبر مراكز التسوق في المنطقة 4كم وعن أكبر محلات السوبر ماركت (كارفور) 1كم، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات للعناية براحتكم ورفاهيتكم.

ولفت الشمري إلى أن المشروع به حراسة على مدار الساعة، مواقف سيارات مغلقة، حمام تركي، غرفة سونا، جاكوزي، ناد صحي، حمام سباحة مغلق، حدائق ومنطقة ألعاب.