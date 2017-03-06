

مشروع سيتا رومانا روتردام هولندا تطرح شركة القصور الحديثة العقارية مشروع سيتا رومانا مدينة روتردام مملكة هولندا، والمشروع عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات من بيوت حجرية تتميز بالطابع المعماري الهولندي، وبتسلم فوري، وبعدد 308 بيوت، وبمتوسط مساحة 400م للبيت الواحد، ويتميز المشروع بالقرب من الحدود الألمانية وخدماته على مدار الساعة.



مشروع مافيرا في أسانيورت إسطنبول تطرح شركة انفينتي العقارية مشروع مافيرا في أسانيورت إسطنبول تركيا، على بعد دقيقتين من محطه المترو، و15 دقيقة إلى مطار أتاتورك، و5 دقائق عن مرمرة بارك، ودقيقة عن السوبر ماركت، ويحتوي المشروع على شقق صممت بعناية، ومساحات خضراء، وأمن وحراسة، ومواقف سيارات، وحمام تركي، وساونا، وجاكوزي، وناد صحي رياضي، وحمام سباحة مغلق.



أراض سكنية في إلياش البوسنة تطرح شركة ريماكس العقارية أراضي سكنية في منطقة إلياش في البوسنة بمساحة 1000 متر مربع بسعر 3750 دينارا كويتيا مع إمكانية التقسيط على 24 شهرا.



يسر كمبوند في أوسينيك تطرح شركة يسر الدولية العقارية يسر كمبوند 1 في مدينة أوسينيك البوسنية، ويقع في سنتر مدينة فيسكو، ويتميز المشروع بقربه من سنتر المدينة، ويتوافر له بنية تحتية من مياه وكهرباء حكومية، ويبعد عن المطار 29 كلم، والمشروع مقسم إلى 31 قطعة.



أجنحة فندقية بمكة المكرمة تطرح مجموعة أساسات العالمية العقارية فرصة تملك جناحك الفندقي بمكة المكرمة بفندق الشرفة مع كامل الخدمات الفندقية، حيث يضم الفندق 116 جناحا فندقيا ويقع على بعد 1200 متر من الحرم المكي ويضم مواقف سيارات ومطاعم وخدمة توصيل من وإلى الحرم على مدار 24 ساعة.



بيت عائلي ألمانيا تطرح مجموعة ماجد التركيت بيتا عائليا رقم العقار 4489 في ألمانيا بين فرانكفورت ومدينة ايدر اوبرشتاين، ومساحته 168 مترا مربعا، ومساحة الحديقة بدون البيت 700 متر مربع، ويتضمن 6 غرف، مطابخ عدد 2، 3 حمامات، بيت كبير وشرح مع اطلالة جميلة في منطقة سكنية هادئة معزول عن جميع البيوت المجاورة مع حديقة خضراء وكراج.



Royal river side شيفيلد بريطانيا تطرح شركة 3D العقارية مشروع Royal river side شيفيلد، يقع المشروع في وسط مدينة شيفيلد حيث يبعد عن جامعة شيفيلد 5 دقائق شيفيلد كوليج 10 دقائق، جامعة شيفيلد هاللام 9 دقائق محطة الباص دقيقة واحدة، ومحطة القطار 5 دقائق، يحتوي المشروع على جيم وصالة استقبال وقاعة خدامات.



استثمر في الخليج التجاري دبي دار الكوثر العقارية طرحت مشاريع عدة في العديد من أنحاء العالم كعمان والأردن والإمارات والسعودية وبريطانيا، ومن أهم ما تطرحه استديوهات بمشروع برج AG الذي يتميز بموقعه في أرقى كم2 في العالم في قلب الخليج التجاري لمدينة دبي وبجانب برج خليفة.



مشاريع في بريطانيا لندن تطرح شركة المزيدي العالمية العقارية مشاريع في بريطانيا، حيث تعتبر من الوجهات السياحية والاولى على مستوى العالم اقتصاديا وسياسيا وسياحيا، والمشاريع عبارة عن أراض غير مصنفة تعتبر تحت التطوير ذات وثيقة حرة ومصدقة من وزارة الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية.



مشاريع في مدينة تبيليسي جورجيا تطرح شركة ملتي فلاجز للعقارات احدث مشروعاتنا بمدينة تبيليسي عاصمة دولة جورجيا ام-اف تاور، البرج هو الاكبر والاحدث على الاطلاق بالمنطقة المحيطة، يبعد 10 دقائق عن تبيليسي مول (كارفور) اكبر مول في مدينة تبيليسي، سبعة نماذج من الشقق غرفة وصالة، عدد 2 مسبح + جيم + ساونا + بخار + مساج + ملاعب.



منتجع الكويت سراييفو البوسنة شركة برستيج المتحدة العقارية تطرح منتجع الكويت سراييفو البوسنة، الذي يقع على مساحة 65 ألف م2، وبنظام أمني، ومطاعم ومقاه، وسوبر ماركت، وملاعب رياضية، وألعاب أطفال، ومسجد، ويمتاز بالإطلالة الأجمل على العاصمة، كما أنه يمتاز بالراحة والهدوء والأمان، ويجمع ما بين المباني التاريخية والمجمعات التجارية الحديثة.



مشروع أونور بارك لايف اسطنبول تطرح شركة أمار سيتي العقارية مشروع أونور بارك لايف اسطنبول والذي يعطي هيكلا معماريا جديدا لإسطنبول، اونور بارك لايف يبعد 500 متر عن أكاباتي مول، ويبعد 1 كيلومتر عن الجسور الثلاثة التي تربط المشروع بالطريق السريع، ويبعد 300 متر عن محطة المترو التي خططت الدولة لإنشائها، كما يوجد بالمشروع مجمع تجاري كبير.



مجمع نهر أوسيك السكني تطرح شركة الديار العقارية مجمع نهر أوسيك السكني وهو عبارة عن مجمع راق يتكون من 28 شقة (عمارتين)، يقع على مساحة 4600 م2 بإطلالة مباشرة لجميع الوحدات صف أول على نهر زيوانيا وموقع المشروع المتميز داخل منطقة أوسيك الراقية في إليجا بالعاصمة سراييفو حيث توجد جميع الخدمات بالمنطقة.



مشروع كابيتال ايست ريزيدنس مدينة نصر تطرح مجموعة تبارك القابضة مشروع كابيتال ايست ريزيدنس يعد اكثر المواقع تميزا في مدينة نصر بالقرب من محور المشير طنطاوي وهو مشروع سكني على مستوى عال وراق وبأسعار تنافسية تناسب كل الشرائح وبتسهيلات في السداد حتى 5 سنوات وتعد هذه فرصة حقيقية للتملك بأسعار وطرق سداد مبتكرة.



مشروع Beyttürk Orman تركيا تطرح شركة الهدف الذكي للتسويق والاستثمار العقاري مشروعBeyttürk Orman تركيا يقع في مدينة يالوفا الساحلية على بحر مرمرة المعروفة بروعة الطبيعة وتحتوي على مياه ترمل المعدنية الحرارية المشهورة ما يجعل المنطقة من أشهر مناطق المراكز الصحية ليس فقط في تركيا ولكن في كل أنحاء العالم مع عدد كبير من السياح القادمين سنويا بغرض المعالجة الطبية والاصطياف.



إفرست تاور في تركيا شركة افرست بلاس العقارية تطرح مشروع افرست تاور في تركيا الذي يقع في أرقى مناطق بورصة، امتلك شقتك وحديقتك الخاصة، ملاعب أطفال، تدفئة مركزية، تشطيب سوبر لوكس، وفيو مفتوح مع توافر كل الخدمات، امتلك الآن غرفتين وصالة ابتداء من 19500 دينار كويتي.

وصف الصورة مشروع المنار المكي مكة المكرمة تطرح شركة هومز العقارية مشروع المنار المكي، شقق فندقية بإدارته بإشراف مجموعة هيلتون العالمية، المجمع السكني في أرقى أحياء مكة المكرمة وجاهز للتملك ومؤجر بالكامل لإدارة مجموعة هيلتون، يطل على ساعة الحرم المكي ويتميز بقربه من الحرم حيث يبعد عنه 3 كيلومترات فقط، بجوار هيئة تطوير مكة.