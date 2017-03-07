فندق نسك المدينةفي المدينة المنورة



تطرح شركة الراية المتحدة العقارية فندق نسك المدينة في المنطقة الجنوبية المركزية في المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف يبعد عن الحرم 150 مترا، ويضم 150 غرفة فندقية مختلفة المساحات الدور الأرضي يتضمن استقبال مع مطاعم، ويتضمن 4 مصاعد اضافة إلى دورين لمواقف السيارات وأمن وحماية 24 ساعة، الغرف فندقية، مع اطلالة مباشرة للحرم.





بورصا مودرن تركيا



شركة مرابحات للحلول العقارية تطرح مشروع بورصا مودرن، والذي يقع على بعد 10 دقائق فقط عن وسط المدينة، ويتميز ببنية تحتية حديثة ومناظر طبيعية تتوج بالبرك الاصطناعية، المنازل عصرية عالية الجودة، مع مواقف سيارات داخلية وخارجية، ويتميز بقربه من ساحة المدينة والمجمعات الرياضية والنادي الصحي وحمامات السباحة والعديد من المرافق.







بلو واتر مول التجاري الخيران



شركة عذراء العقارية تطرح مشروع «بلو واتر مول» التجاري Blue Water Mall الذي يتيح للأفراد والشركات فرصة استثنائية لتملك وحدات تجارية بسند ملكية منفصل (تمليك حر) في مدينة صباح الأحمد البحرية (خيران) الواعدة. انضم إلى عالم الأعمال التجاري وامتلك محلك التجاري الآن في بلو واتر مول.





مشروع أركديا طرابزون تركيا



تطرح شركة 3D العقارية مشروع اركديا في طرابزون والتي تعد احدى المدن التركية ذات الطقس الرائع وثاني اكبر المدن المطلة على البحر الاسود، وتتميز بأنها تحتوي على 12 نهرا، ويتميز المشروع بكونه عبارة عن شقق سكنية فاخرة بطراز فندقي وبإدارة الماريوت وهي مفروشة ومجهزة بالكامل، والنتيجة منتجع متكامل الخدمات.



برج فيتا سويت مملكة البحرين



تطرح شركة آفاق المستقبل العقارية برج فيتا سويت، منطقة الجفير بمملكة البحرين، ويتألف من 26 دورا، 290 شقة، استوديو، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، صالة استقبال قاعة حفلات، مواقف سيارات، حمام سباحة خارجي، صالة رياضية، يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد.





مشروع فندق مجموعة الحرمين



شركة المملكة الخليجية تطرح فندق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتكون من برج فندقي 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهر، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، مع توفير للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.



مشروع أموال شرم شرم الشيخ



تبحث أموال الكويت العقارية دوما عن الواجهات السياحية الاجمل في العالم وحيث ان شرم الشيخ يقصدها سياح كثر للبحث عن أعماق البحار واكتشاف المخلوقات لهذا تبنت «أموال الكويت» مشروعها منتجع أموال شرم في واحدة من أرقى الأماكن في شرم الشيخ والتي تقع في الهضبة وهو عبارة عن منتجع سياحي متكامل الخدمات العصرية.





مشاريع عقارية جمهورية ألمانيا



تقدم شركة أمار سيتي العقارية لعملائها الكرام مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية في جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تتناسب مع مختلف شرائح العملاء من حيث الاستثمار او السكن، إلى جانب مجموعة كبيرة من المشاريع في مدن مختلفة تشمل شققا وبنايات كاملة، وبمساحات مختلفة.





بيت عائلي في ألمانيا



تطرح مجموعة ماجد التركيت بيت عائلي رقم العقار 4485 ـ المانيا، يبعد 7 كيلومترات عن مدينة ايدار اوبرشتاين، مساحة الارض بالكامل 175 مترا مربعا مساحة السكن 80 مترا مربعا، البيت ريفي صغير وجميل مرمم ومشطب بالكامل ومعزول من الجهات الاربع عن كل الجيران مع اطلالة رائعة على الطبيعة، مع موقف سيارة وكراج كبير وحديقة.