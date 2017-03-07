المعرض برعاية «عز كوت» و«أبناء السور» و«راكو مسكو للتطوير العقاري»

أسعار العقار الكويتي لم تشهد انخفاضاً كبيراً كما يردد البعضالفرص كبيرة وسباق بين الشركات

لجذب المستثمرين الشركات الاستثمارية ةأضرت بالشركات العقارية



طارق عرابي

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد الصفار عن طرح مبادرة جديدة من نوعها في السوق الكويتي تتضمن جمع تواقيع أكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي الطموح للمطالبة بتوفير أراض تجارية وصناعية وحرفية للشباب، مؤكدا أن المبادرة سترفع مرفقة بسجل التواقيع إلى الجهات المعنية بالدولة.



وأشار في تصريحاته للصحافيين عقب افتتاح معرض العقارات الكويتية والدولية المقام حاليا في فندق الريجنسي والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد تحت رعاية كل من شركة عز كوت وشركة أبناء السور وشركة راكو مسكو للتطوير العقاري، أشار إلى أن المبادرة في مرحلة الإعداد حاليا وستتم صياغتها في الوقت المناسب، على أن يتم إرسالها إلى مجلس الأمة أو مجلس الوزراء للبت فيها.



وبين الصفار أن فكرة المبادرة جاءت بعد أن تبين أن شريحة كبيرة من الشباب الكويتي، وبخاصة أولئك العاملون في القطاع الخاص ليس لديهم وسيلة للوصول وطرح أفكارهم على الحكومة، حيث ان هذه المبادرة ستساعدهم في الحصول على أرض لإقامة مشاريعهم الخاصة عليها.



وقال ان كثيرا من الدول الخليجية وتحديدا الإمارات تقوم بتطبيق هذه المبادرات، لافتا إلى أنه ومن خلال معرض العقارات الكويتية والدولية قمنا بطرح هذه الفكرة (المبادرة) والمناشدة التي تطالب بتوفير أراض تجارية أو صناعية أو حرفية للشباب الكويتي.



ودعا الصفار جميع زوار المعرض وخصوصا فئة الشباب الى التوقيع على سجل المبادرة الذي سيتم إرفاقه مع المبادرة وطرحها على الشخصيات التي ستقوم بتفعيل أو تساهم في قرار حاسم تجاه هذا الملف.«العقار الكويتي»من جهة أخرى وفيما يتعلق بوضع العقار الكويتي، أوضح الصفار ان أسعار العقار الكويتي لم تشهد انخفاضا كبيرا كما يردد البعض، وأن نسبة الهبوط التي شهدها العقار السكني تحديدا ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية، مستبعدا في الوقت ذاته فكرة انهيار الأسعار.



«اللجنة العقارية»وحول رأيه فيما يتعلق بتشكيل لجنة عقارية تقوم بضبط السوق العقاري وتحديدا المعارض العقارية، قال الصفار ان «إكسبو سيتي» أخذت قرارا منذ سنوات بالتعاون والتنسيق مع شركات تنظيم المعارض الزميلة بضرورة تنسيق أوقات تنظيم المعارض خلال العام، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى استقرار سوق تنظيم المعارض، لأن تنظيم السوق في صالح الشركات والمستهلك والدولة على حد سواء.



وحول الفرص المتاحة للمستثمر في المنطقة، قال الصفار ان الفرص موجودة وكبيرة وهناك سباق بين الشركات العقارية في جذب المستثمرين، لافتا إلى أن المستثمر الذكي هو من سيقوم بشراء العقار في الوقت الراهن في ظل الكم الكبير من العروض التي تقدمها الشركات العقارية.



«العوائد»وعن العوائد العقارية ومشاكلها، قال الصفار ان العلاقة ما بين الاستثمار والعقار تم استغلالها بشكل سيئ من بعض الشركات، لافتا إلى ان العوائد التي تم طرحها من شركات استثمارية أضرت شركات كثيرة، وان اي عوائد تقدم من الشركات تعتبر غير مضمونة، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية تسببت في أضرار للشركات العقارية.



وتابع: «في هذا المعرض ارحب وبشدة بوجود إدارة مكافحة وغسيل الأموال كضيفة، في حين ان «العقارات الكويتية والدولية» يعتبر أول المعارض التي طبق عليها تواجد مكافحة غسيل الأموال لمتابعة الشركات.



«40 شركة»من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة إيهاب جابر ان الدورة الحالية من المعرض تتضمن وجود مشاركات واسعة من أفضل الشركات المحلية والأجنبية، بنحو 40 شركة تطرح أكثر من 200 مشروع جديد في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية تناسب شرائح عديدة من المستثمرين والراغبين في التملك العقاري.



وأضاف: «تسوق الشركات المشاركة في معرض هذا العام مشاريع في أكثر من 20 دولة إلى جانب السوق المحلي، مبينا في الوقت نفسه أن المشاركة الواسعة من مختلف المستثمرين والزوار والمستخدمين النهائيين في الدورات السابقة للمعرض تشير إلى الأهمية التي بات يحظى بها معرض العقارات الكويتية والدولية».وأكد جابر على أن «إكسبو سيتي» مازالت تتبوأ مكانة مرموقة بين الشركات المنظمة للمعارض بفضل الترتيب المتميز لتنظيم معارضها، ولاسيما وجود فريق محترف في الشركة يتمتع بخبرة عالية ويعمل بمهنية عالية من أجل إخراج المعرض بالشكل المطلوب والملائم والذي يناسب الأجواء والقطاع العقاري في الكويت.



ولفت إلى ان أغلب معارض الشركة تمتعت بمشاركات متميزة من شركات كبيرة وعريقة ولها سمعة طيبة في الكويت، مشيرا إلى أن هذه المعارض حققت مبيعات فاقت التوقعات وذلك بسبب عاملين مهمين وهما الدعاية القوية للمعرض والعروض المقدمة من قبل الشركات والتي تميزت بها خلال معارض الشركة.



وأكد جابر ان المعرض خلال الدورة الجديدة يقدم فرصا استثمارية وعقارية في بلدان عديدة، وأن أغلب المشاريع التي سيتم عرضها خلال المعرض هي فرص جديدة وجاذبة للمستثمرين.ولفت إلى أن السوق الكويتي متعطش دائما للمعارض بدليل المبيعات التي تحققت وعدد الزوار الحريصين على الزيارة ومتابعة كل ما هو جديد في عالم العقار، مشيرا إلى أن هذه المعارض ساهمت خلال السنوات الماضية في توفير العديد من الفرص الاستثمارية سواء بالنسبة للمواطن العادي أو المستثمر الكبير.



ولفت جابر إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الكويتيين على شراء العقارات وضخ الاستثمارات في الكثير من الأسواق العالمية والتي تعتبر جرأة استثمارية.



واختتم جابر قائلا «نسعى من خلال تنظيمنا لمعرض العقارات الكويتية والدولية أن نلبي طموح المستثمر الكويتي ونأتي له بمشاريع عملاقة تحت سقف واحد».



من جانب آخر، تطرح شركة السرب للتطوير العقاري وشركة تبارك القابضة وشركة يسر الدولية العقارية مجموعة مشاريع عقارية محلية ومصرية وأوروبية في معرض العقارات الكويتية والدولية المستمر حاليا في فندق الريجنسي.